S klar med alternativ til Leon Sebbelin

REBILD:Efter et møde i fællesledelsen for Socialdemokratiet ligger det nu på ingen måde overraskende fast, at gruppeformand Peter Hansen skal være partiets kandidat til borgmesterposten ved kommunalvalget 16. november 2021 og dermed om knap halvandet år.

Her blev han nemlig valgt uden modkandidat af et enigt bagland.

Til daglig er han skoleleder på Skørping Skole, hvor medarbejderne torsdag blev orienteret om hans kandidatur til borgmesterposten.

Nu parti med egen kandidat

Ved de seneste to kommunalvalg pegede Socialdemokratiet på en radikal borgmester, men nu har partiet efter eget udsagn fundet det tunge skyts frem for at vinde borgmesterposten i Rebild Kommune.

Peter Hansen har kun siddet i byrådet i indeværende periode, hvor han ved sin tiltræden blev valgt som gruppeformand.

Til gengæld har han mere end 30 års ledererfaring, der nu sættes i spil i kampen om vælgernes gunst.

Men faktisk er det helt forkert at tale om “skyts” og “kamp”. For Peter Hansen handler det nemlig om, at mange års mudderkastning i byrådssalen skal afløses af et bredt samarbejde blandt så mange partier som muligt.

Også selvom han selv må gå på kompromis med mærkesager.

- Når man finder gode løsninger, skal man nogle gange tilsidesætte sine egne behov, siger Peter Hansen om den tankegang, der præger hans daglige ledelsesstil.

For meget er i dag nemlig låst fast i gamle strukturer, mener borgmesterkandidaten, der vil væk fra at alt skal handle om drift og økonomi.

- Jeg savner nogle ledestjerner for Rebild Kommune. Noget at gå efter: Hvordan gør vi det bedre for alle?, spørger den nye borgmesterkandidat og peger på et konkret område:

- Lige nu eksploderer kommunen helt vildt med byggemodninger og tilvækst. Men vores skoler og dagtilbud kan ikke følge med.

Bedre styr på kommunal vækst

Han vil derfor hellere tage styring med kommunens vækst, så der kommer balance i tingene. Også selvom det måske betyder lidt færre nye byggegrunde.

I dag dræner den voldsomme vækst ifølge Peter Hansen nemlig velfærdsområdet, fordi det går for stærkt.

Og netop velfærden er et kerneområde for den 62-årige socialdemokrat

- Lige nu ligger vi i den lave ende af skalaen, når vi sammenligner med andre kommuner. Vi skal især have fokus på børn, unge og ældre, mener han.

Peter Hansen har et bud på, hvor der kan være penge at spare:

- Selvom vores kommune er 13 år gammel, er meget stadig opdelt i de tre gamle kommuner. Alt skal fordeles ligeligt imellem dem. Derfor bliver nogle ting for dyre for os. Jeg vil derfor tage mere politisk ansvar for at institutionerne i kommunen ved et politisk samarbejde fungerer understreger han og tilføjer:

- Det skal være slut med silotænkning, og at problemer skubbes rundt mellem forskellige afdelinger.