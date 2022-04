Så er det afgjort: Børnehave bliver ikke placeret ved Skørping Idrætscenter

Placeringen af en kommende børnehave i Skørping har været et varmt emne på det seneste, og nu er der en foreløbig afgørelse i sagen.

Byrådet har nemlig besluttet, at den placering, der var indstillet fra Teknik- og Miljøudvalget, ikke bliver ført ud i livet. Den indstillede placering, som var tæt på Skørping Idrætscenter, har været kritiseret fra flere fronter.

Spørgsmålet om hvor børnehaven så skal placeres blev således sendt tilbage til Teknik- og Miljøudvalget.

Den indstillede placering har mødt stor modstand i Skørping. Op til torsdagens byrådsmøde havde ni foreninger sendt et fælles opråb med en appel om at placere børnehaven et andet sted.

En af foreningerne var Idrætscenter Skørping, som flere gange har fremført, at den forslåede placering vil gå ud over deres planer om en udvidelse af Skørping Hal, som går under navnet Aktiv Rold Center Rold Skov.