Så fik børnene også en nytårskoncert

STØVRING: Det ville simpelt hen være snyd, hvis børnene ikke også skulle have en nytårskoncert, ikke også?!

Jo, det var der selvfølgelig ingen hos det unge publikum, der var uenige med kulturchef Helle Jørgensen i, da hun søndag eftermiddag bød velkommen til den første Børnenes Nytårskoncert i Stubhuset i Støvring.

Da Stine Michel og Eventyrorkestret derefter blev klappet ind på scenen som instrueret, blev børnene da også straks inviteret nærmere.

- Heroppe lyder det allerbedst, og her er vi sødest, lokkede Stine Michel og gik i gang med at fortælle og synge om skovens eventyrlige væsener som heksen Rumlerikke, kæmper, misteltenen Sylvia, Mosekonen og Ildfruen.

Og hele vejen igennem måtte børnene hjælpe ved at række hænderne i vejret, spille på tromme på lårene, lave kysselyde, sige som en frø eller lave et nyt rytmisk tryllesmykke ved at hamre og banke.

Det hele endte i et stort bal for både børn og voksne.

Omkring 80 havde købt billet, og der kunne godt have været flere.

- Det ville da have været lidt sjovere, hvis der havde været 100 mere. Men det skal nok komme! Vi gør det i hvert fald igen til næste år, forsikrede Helle Jørgensen.