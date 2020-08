Så kom tyvene og stjal de sidste designerstole: Nu køber vi nogle billige nogen

STØVRING:- Nu køber vi nok nogle billige stole i stedet, siger serviceleder Jan Skov Christensen på Karensmindeskolen i Støvring.

Natten til fredag klokken 01.30 brød tyve ind og fjernede de sidste 25 Wegner Y-stole fra lærerværelset. Oprindeligt var der 60 stole, men allrede 21. juli forsvandt de første 35 stole ved et indbrud.

En Y-stol står i dag til 3500 kroner i nypris, Så skulle Karensmindeskolen erstatte tabet med nye Wegner-stole, vil det koste i omegnen af 200.000 kroner.

En Wegner Y-stol koster i dag cirka 3500 kroner

Det kommer næppe til at ske.

- Som kommune er vi selvforsikret, så vi får ingen erstatning, fortæller Jan Skov Christensen.

Han var godt klar over, at tyvene nok ville vende tilbage. For et par uger siden var der forsøg på indbrud i lærerværelset, men tyvene blev angiveligt forstyrret og stak af uden at stjæle noget.

21. juli knuste tyvene også en rude for at komme ind. Foto: Henrik Bo

Natten til fredag knuste de igen en rude til lærerværelset. Alarmen gik, og Jan Skov Christensen fik en opringning fra vagtselskabet.

- Jeg har kun seks minutter til skolen, men da jeg nåede frem, var de forsvundet, siger han.

De 60 Wegner-stole blev købt for 18 år siden.

- Den gang var de ikke så dyre. Skolen betalte nok kun en fjerdedel af den aktuelle nypris, siger servicelederen.