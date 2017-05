Salg af 16.000 kager druknede i regnvejret

NØRAGER: For første gang i mange år svigtede kunderne det traditionelle årlige arrangement Kagens Dag tirsdag eftermiddag i Kig Ind i Nørager.

Så dagen derpå havde bagermesterparret Helle og Peter Rask omkring 4000 usolgte kager i mange variationer, som de holdt storudsalg af i bagerbutikken i Nørager til kageinteresserede kunder.

Regnvejret var skurken

Parret har dog en entydig forklaring på hvorfor kagesalget uventet svigtede i år, så de reelt kun fik solgt omkring 12.000 af de 16.000 forproducerede kager på de tre timer, som arrangementet i Kig Ind varede.

- Det hele skyldes det kraftige regnvejr, for med sidste års succes med rekordsalg af 20.000 kager i forbindelse med vores 30 års jubilæum stod folk ligefrem i kø op til en time ude foran Kig Ind. Det tror jeg de frygtede ville ske igen i år i regnvejret, hvorfor de udeblev, påpeger Peter Rask.

- Men der var slet ikke optræk til udendørs kødannelse, fordi der i år var arrangeret to særskilte køer, en for take away kager og en hvor folk kunne købe og nyde dem i Kig Ind sammen med kaffe og andre drikkevarer, tilføjer Helle Rask.

Tror på overskud på 50.000 kr.

Parret forventer dog uanset det svigtende salg et samlet overskud fra kagesalget i Kig Ind på omkring 50.000 kroner.

- De vil som planlagt alle ubeskåret nu blive fordelt mellem de valgte fem lokale foreninger og organisationer, oplyser Peter Rask.

Der er tale om Foreningen Café/Motion for kræftramte, Sortebakken Gymnastik, MGP for børn i Kig Ind, Rebild Kommunes sorggruppe for børn og foreningen for integration af flygtninge.

Det var 9. gang bagermesterparret i Nørager stod bag Kagens Dag i byens kultur- og medborgerhus Kig Ind.