Savværkslaug holder åbent hus

REBILD:Efter længere tid med corona restriktioner er medlemmerne af det mindre selvbestaltede savværkslaug i tilknytning til ladebygningen ved Vedsted Skovhus mellem Rebild og Skørping by klar til at byde publikum til et åbent hus arrangement i weekenden med fri entre.

- Det kommer til at foregå lørdag eftermiddag mellem klokken 12 og 16 som en slags sæsonåbning, hvor vores to save vil blive demonstreret i fuld drift, fortæller Per Nielsen som frontfigur for Rebild Savværkslaug.

Laugets medlemmer indledte i efteråret 2007 arbejdet på at renovere en langtømmersav fra slutningen af 1930érne fra det gamle Lille Rørbæk Savværk, som Spillemands-Jagt- og Skovbrugsmuseet i Rebild har erhvervet for et mindre symbolsk beløb.

Det er i dag færdigrestaureret placeret udenfor på langsiden af træladen ved Vedsted Skovhus, der er ejet af Naturstyrelsen Himmerland og i dag indrettet som savværksmuseum som en afdeling af Museum Rebild.

Savværksmuseet råder indenfor også over en fuld funktionsdygtig bloksav fra omkring 1890, der tidligere har tilhørt karetmagerværkstedet i Vegger.

Laugmedlem Egon Eltved og Per Nielsen i gang med at gøre en træstamme klar til en tur gennem den gamle bloksav fra karetmagerværkstedet i Vegger. Private og foreninger kan også få løst opgaver med at få opskåret træ mod et lille økonomisk dækningsbidrag. Foto Lars Pauli

- Vi medlemmer af savværkslauget vil lørdag starte de to save op og demonstrere for publikum, hvordan de trods mange år på bagen efter en renovering stadig fungerer upåklageligt, lover Per Nielsen.

Samling hver mandag for laug

Savværkslauget tæller i dag syv frivillige medlemmer af begge køn, der mødes hver mandag eftermiddag for at løse forskellige arbejdsopgaver samt ikke mindst dyrke det sociale samvær og interessen for gamle save.

Frontfigur for Rebild Savværkslaug Per Nielsen foran træladen, der danner rammen for Rebild Savværksmuseum. Foto Lars Pauli

- De mange aktiviteter hver mandag tiltrækker ofte mange nysgerrige skovgæster, alt afhængig af hvad vi lige har gang i. Lauget påtaget sig nemlig også gerne opgaver ud af huset med opskæring af træ for private og foreninger mod et lille dækningsbidrag. Da de fleste aktiviteter foregår i det fri, har vi derfor ikke været særlig ramt af corona restriktioner omkring forsamlingsforbud, påpeger Per Nielsen.

Donation af langtømmersav

Savværkslauget modtager løbende gamle effekter, der er oplagte til det arbejdende museum.

- Vi har blandt andet fået en henvendelse fra et ægtepar fra landsbyen Almind nord for Kolding, der havde overtaget et hus med en tilhørende værkstedsbygning med en gammel langtømmersav fra omkring begyndelsen af 1900 tallet. Ad omveje havde de hørt om Rebild Savværksmuseum og ville gerne forære os den. Heldigvis var savens konstruktioner opdelt i sektioner, så det var muligt for mig at hente den på en stor trailer, forklarer Per Nielsen.

Langtømmersaven fra omkring 1900-tallet, som museet har fået foræret af et ægtepar i Almind nord for Kolding. Privatfoto

På nuværende tidspunkt er der dog ikke plads til at den kan komme i brug på savværksmuseet, så i første omgang skal træværket have en omgang linolie for at undgå angreb af borebiller inden den kommer i midlertidigt depot.

Lauget har hen over foråret også været i gang med at klargøre en båndsav fra sidst i 1800 tallet, der stammer fra karetmagerværkstedet i Vegger og som indtil nu har stået i Museum Rebilds depot i Fræer.

En landmand fra Skørping området har foræret museet en gammel stationær motor fra 1930'erne, som snart er færdigrenoveret af laugmedlemmerne. Foto Lars Pauli

- Fra en skovejer i Trend samt en gårdejer her i Skørping har vi også fået doneret to gamle stationære motorer, som vi er i gang med at renovere og istandsætte, så der er hele tiden ting at tage fat på for laugets medlemmer, bemærker Per Nielsen synlig fornøjet.