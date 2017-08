Se billederne: Modeshow og byvandring i Støvring

STØVRING: For andet år i træk Støvring handelsstandsforening og byfestforening pjalterne sammen og inviterede på Havnebyfest i Støvring. Et navn den har fået, fordi arrangørerne mener, at en havn er det eneste, Støvring ikke har.

Igen i år kunne byens borgere glæde sig over modeshow, der i år blev hold på byens nye torv og på Jernbanegade kunne voksne lade sig begejstre over skinnende amerikanerbiler, mens børn brændte krudt af på flere forskellige hoppeborge.

Der var også mulighed for at komme ud på en byvandring, hvor byrådsmedlem og medlem af byfestforeningen Lene Aalestrup fortalte om, hvilke udfordringer byen står overfor, og hvilke områder, der i særdeleshed har byrådets opmærksomhed for tiden.

Erfaringer fra sidste år vidste, at 200 pladser til middag i festteltet ikke var nok, og derfor har man i år gjort plads til 100 gæster mere.

- De er blevet solgt, og vi må finde ud af, om der skal være plads til endnu flere næste år, siger Lene Aalestrup.