Se billederne: Rebild fejrede 4. juli med dronningen i regnvejr

REBILD:Igen i år blev Rebildfesten afholdt på den amerikanske uafhængighedsdag.

Kort før festen skulle sparkes i gang, åbnede skyerne sig dog og leverede en ordentligt regnskyl. De fremmødte havde forberedt sig, og paraplyer og regnslag blev hurtigt fundet frem. Men regnen var alligevel så voldsom, at festen måtte udskydes en halv time.

Men da dagens program gik i gang, havde publikum indfundet sig på deres pladser, og de omkringliggende bakker var også dækket af tilskuere.

Blandt de fremmødte var en helt særlig gæst. Dronning Margrethe, som også er protektor for Rebildselskabet, som afholder festen, overværede nemlig arrangementet.

Dronningen fik lov at sidde i en regntæt telt. Foto: Claus Søndberg

Før dagens program gik i gang, blev der afholdt et minuts stilhed for ofrene for skyderiet i Field's søndag. Hændelsen fik opmærksomhed flere gange i løbet af dagen, hvor der blev sendt tanker til de, hvis liv er blevet påvirket.

Blandt andet sendte den nyligt tiltrådte amerikanske ambassadør, Alan Leventhal, fra talerstolen varme tanker til ofrene. Han benyttede desuden sin tale til at omtale det stærke venskab mellem Danmark og USA, og han påpegede, at Danmark er det land, som USA har den længste ubrudte diplomatiske forbindelse til.

Ambassadøren læste desuden en besked fra den amerikanske præsident, Joe Biden, højt for de fremmødte. I beskeden omtalte den amerikanske præsident Danmark som en af lederne i fællesskabet af demokratiske stater.

Rebildfesten 2022

35





































































Til Rebildfesten er det tradition, at der bliver leveret en dansk og en amerikansk tale. Den amerikanske tale blev leveret af Anders Agner og Casper Phillipson. Anders Agner fortalte historien om ikoniske taler, som blev holdt af John F. Kennedy, hvorefter Casper Phillipson formfuldendt gengav talerne.

Den danske taler var erhvervsmanden Jens Bjerg Sørensen, som er adm. direktør i industrikonglomeratet Schouw & Co.

Den danske regering var også repræsenteret ved forsvarsminister Morten Bødskov.

Alan Leventhal blev udnævnt som USA's ambassadør i Danmark fredag den 1. juli. Foto: Claus Søndberg

De grå skyer, som havde forsinket begivenhederne i første omgang, blev ved med at hænge over publikum, og flere gange tvang regnen tilskuerne til at finde de farvestrålende paraplyer frem.

Men trods regnen lykkedes det at gennemføre hele dagens program. Festen blev første gang afholdt for 110 år siden i 1909. Festen arrangeres af Rebildselskabet, som er den ældste dansk-amerikanske venskabsforening.