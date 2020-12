Se video: Solsort i dødskamp med spurvehøg

STØVRING:Forleden blev en husejer på Ved Bjerget i den sydlige del af Støvring by vidne til et større drama i sin villahave.

Her angreb en spurvehøg med lynets hast en solsort. I første omgang begyndte den at plukke solsorten, hvorefter den fløj op på foderbrættet i haven og fortsatte sit måltid.

Her lykkedes det den meget fugleinteresserede husejer at videofilme dramaet, og han kunne konstatere, at med spurvehøgens størrelse var der tale om en hun, der generelt er væsentlig større end en han.