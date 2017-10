Sebbelin får travlt

NORDJYLLAND: Rebilds borgmester, Leon Sebbelin (RV), får ekstra travlt i den kommende tid. Ikke (kun) på grund af kommunalvalget, men også fordi han med omgående virkning overtager en række tunge poster i Kommunernes Landsforening efter partifællen Anna Mee Allerslev fra København, der onsdag trak sig fra sine politiske poster.

Den københavnske borgmester har repræsenteret Radikale Venstre i KL’s bestyrelse og formandskab, ligesom hun har været formand for KL’s børne- og kulturudvalg. Alle disse poster overtages året ud af Leon Sebbelin, der har været personlig stedfortræder for Anna Mee Allerslev, oplyser KL.

I bestyrelsen sidder i forvejen Sebbelins nordjyske borgmesterkollega Thomas Kastrup-Larsen (S) fra Aalborg. For tiden har yderligere en aalborgenser sæde i bestyrelsen, idet Per Clausen (EL), Aalborg, som stedfortræder er midlertidigt medlem i stedet for partifællen Jesper Kiel fra Svendborg.

Rebilds 56-årige borgmester beholder den post, han i forvejen har, som medlem af KL’s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg.