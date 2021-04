Selvfølgelig bliver der Rebildfest i år

Lige nu ved man ikke, hvor mange man må holde fest for, men planlægningen er klar med flere scenarier: Generalsekretær Lars Bisgaard fra Rebildselskabet har flere planer i skuffen for dette års Rebildfest. For det ligger helt fast, at der bliver Rebildfest den 4. juli i Rebild Bakker.

- Lige nu er det lidt svært at navigere i, fordi vi endnu ikke kender de retningslinjer, der vil være gældende den 4. juli, forklarer Lars Bisgaard.

- Derfor ved vi ikke, om vi må samle 50, 500 eller flere deltagere til den traditionelle fest i bakkerne.

Men her hører det traditionelle også op, for det ligger helt klart, at der bliver en online-transmission fra dette års Rebildfest. Arrangementet bliver nemlig optaget og streamet, måske ikke lige mens festen forløber i bakkerne, fordi Rebildselskabet jo har mange medlemmer i USA. Med en tidsforskel på 6 timer i New York og hele 9 timer til San Francisco, så skal man finde et tidspunkt, hvor alle kan se med.

”Selvom alting fortsat er usikkert, så er vi i fuld gang med at designe festprogrammet efter et online format, uanset om vi skal afholde Rebildfesten med få deltagere i Blokhuset, eller om vi kan samle flere deltagere nede i bakkerne”, lyder det fra generalsekretær Lars Bisgaard. Foto: Helge Søgaard

Fest i online format

- Selvom alting fortsat er usikkert, så er vi i fuld gang med at designe festprogrammet efter et online format, uanset om vi skal afholde Rebildfesten med få deltagere i Blokhuset, eller om vi kan samle flere deltagere nede i bakkerne, lyder det fra generalsekretær Lars Bisgaard.

- Men de nye muligheder åbner også op for nytænkning i forhold til Rebildfestens gennemførelse. Med et online format kan vi formidle Rebildfesten til langt flere, der ikke har mulighed for fysisk at være til stede.

- Ligesom vi i langt højere grad får mulighed for at bringe små filmklip fra vore mange chapters rundt i både Danmark og i USA. Hertil kommer, at det bliver nemmere at få eksempelvis statsminister Mette Frederiksen, en repræsentant for den amerikanske præsident Joe Biden, den danske ambassadør i Washington eller kendte erhvervsfolk til at bringe en hilsen i dagens anledning, fortæller generalsekretær Lars Bisgaard. Det vil jo kunne optages på forhånd og kræver ikke, at man skal bruge en hel dag eller mere på at rejse til Rebild for at overbringe sin hilsen.

Også Rebild kommune har et fast øje på dette års Rebildfest. Generalsekretæren har allerede modtaget positive tilkendegivelser om, at kommunen er klar til at bakke dette signaturarrangement op, og det skaber naturligvis glæde i en tid, hvor udfordringerne står lidt i kø.

Der arbejdes med flere forskellige planer for dette års Rebildfest. Foto: Helge Søgaard

Holder vejret

Generalsekretæren har endnu ikke den endelige talerække helt på plads, da han lige nu fortsat holder vejret i forhold til det endelige format og omfang på dette års fest, men han afslører dog allerede nu, at den nyudnævnte Chargé d’Affaires, Stuart Dwyer, repræsenterer den amerikanske ambassade, da den nye ambassadør, i kølvandet på præsidentskiftet i USA, endnu ikke er på plads. Samt at Mads Tolling, der er en dansk-amerikansk violinist, komponist og to gange Grammy Award-vinder, også deltager i programmet.

- Selvfølgelig har jeg lavet fleksible aftaler med leverandører af scene, telte og teknisk udstyr, således at vi hurtigt kan omstille os efter, hvad der er muligt. Det samme gælder cateringen, der også i år er lagt i hænderne på lokale leverandører, lyder det fra generalsekretær Lars Bisgaard.

Venskaberne udfordret

- Vi kan godt mærke, at det er lang tid siden, vi sidst har kunnet mødes fysisk. Vi er jo helt grundlæggende en venskabsforening hvor det, at medlemmerne kan mødes med gamle og nye venner, har været helt fraværende det seneste års tid. Derfor er det vigtigt, at vi gennemfører Rebildfesten under en eller anden form i år fremfor blot at aflyse, fastslår generalsekretær Lars Bisgaard.

- Faktisk ser jeg udfordringerne som et meget positivt indspark, fordi det kan være med at til tage skridt i retning af fornyelse af Rebildfesten. Selvfølgelig er planen på ingen måde at tage det fysiske ud af arrangementet, men at give det et kærligt skub i en ny retning med nye muligheder og teknologi, så flere kan blive hørt, set eller fornøje sig med at overvære programmet, slutter generalsekretær Lars Bisgaard.