Sjælden spættefugl retur fra sit vinterhi

REBILD:Den sjældne vendehals er som den eneste spættefugl en trækfugl, og her i begyndelsen af maj plejer den at returnere fra sit vanlige vinterhi i tropisk Afrika syd for Sahara.

Forleden kom Klaus Anker Hansen fra Støvring som mangeårig fugleinteresseret DOF medlem på tæt hold af et eksemplar i et træ for foden af Rebild Bakker.

- Jeg opdagede den sky fugl, da jeg hørte dens markante skrig for at markere sit territorie efter tilbagekomsten. Både hannen og hunnen synger modsat de fleste andre fuglearter begge ivrigt i deres jagt på en mage, men under selve yngleperioden er de dog helt tavse og derfor meget svære at spotte i naturen, forklarer Klaus Anker Hansen.

Klaus Anker Hansen fra Støvring er mangeårig fugleinteresseret DOF medlem. Arkivfoto: Claus Søndberg

Redekasser skal styrke bestand

Med mellem 50 og 100 ynglende par vendehalse primært i Jylland og nordøstsjælland er der er tale om en meget sjælden fugl.

For at udbrede arten i lokalområdet har DOF Rebild i samarbejde med Naturstyrelsen for fire år siden derfor opsat 40 redekasser i åben landskaber rundt i Rebild Bakker og Rold Skov.

Området er nemlig populært for den lille sky spættefugl, fordi dens primære føde er myrer og deres pupper samt andre insekter og edderkopper, primært fundet på jorden.

6 til 10 ynglende lokale par

Klaus Anker Hansen vurderer ud fra andres forsigtige undersøgelser de senere år, at der yngler mellem seks og 10 par vendehalse i hele Rold Skov området.

Deres alternativ til at benytte de 40 opsatte redekasser, der også er attraktive for eksempelvis musvitter og blåmejser, er som hulruger at finde huller i gamle træstammer eller overtage andre spættearters forladte redepladser.

Vendehalsen kan nemlig ifølge Klaus Anker Hansen modsat andre spættearter ikke selv udhugge et redehul.