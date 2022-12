Julen var i fare for familien: Så blev sjællandske Daniel sendt på andejagt i Nordjylland

TERNDRUP:Der var en pludselig trængsel og alarm hos Daniel Vallentin og hans familie lørdag morgen.

Et af familiens medlemmer havde læst, at en række ænder blev tilbagekaldt grundet afvigende lugt. Derfor tog vedkommende kontakt til Daniel Vallentin for at sikre sig, at anden var i god stand til juleaften.

Da han åbnede køleskabet, var han ikke i tvivl. Den var helt gal.

- Det lugtede bare, fortæller Daniel Vallentin.

Med et var familiens julemåltid i fare, og derfor blev sjællandske Daniel Vallentin sendt ud på de nordjyske veje. Ifølge sjællænderens gps var SuperBrugsen i Terndrup den eneste brugs, der havde åbent i nærheden.

Foran køledisken kan han konstatere, at der er tre ferske ænder tilbage. Alligevel er han en smule tilbageholdende med at slå til.

- Vi har meget fokus på økologi derhjemme, og vi har også en slagter i familien, så det er ikke helt ligegyldigt, hvad man kommer hjem med, siger Daniel Vallentin.

Med kun tre ænder tilbage i kølemontren måtte Daniel Vallentin være hurtig på aftrækkeren. Foto: Torben Hansen

Mens han taler, har han hænderne solidt plantet på de to ænder i kølemontren. Lige indtil telefonen ringer.

- Jeg bliver lige nødt til at tage den her, siger Daniel Vallentin.

Telefonsamtalen varer få sekunder. Meldingen hjemmefra er ikke til at tage fejl af. Daniel Vallentin tager straks to af de tre ferske ænder under armen og går op mod kassen.

Udover de tre ænder var der rig mulighed for at få flæskesteg til juleaften hos SuperBrugsen i Terndrup. Foto: Torben Hansen

Julelukket for kommentarer

Nordjyske forsøgte i forbindelse med besøget af SuperBrugsen i Terndrup at fange brugsuddeleren Emil Bak for at få svar på, hvilke initiativer og muligheder SuperBrugsen tilbyder de kunder, der er berørte af at have købt de tilbagetrukne ænder.

Brugsuddeleren fortæller, at det i sådanne sager er kommunikationsafdelingen i Coop, der udtaler sig.

Emil Bak har siden 1. december 2018 været uddeler i SuperBrugsen Terndrup. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Nordjyske har været i kontakt med kommunikations- og analysechef hos Coop, Lars Aarup. Han har dog ikke vagten 24. december, og derfor henviser han til informationsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen.

Informationsdirektøren er ikke vendt tilbage på Nordjyske henvendelse.

Fødevarestyrelsen oplyste fredag aften, at ferske økologiske ænder fra producenten Landting Slot A/S blev tilbagekaldt.

Ænderne er blevet solgt i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen og Irma. Fødevarestyrelsen råder forbrugere, der har købt produktet, til at levere det tilbage til butikken, hvor det er købt, eller kassere det.