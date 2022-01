Skarpt sving og stendige sendte bil om på taget

STØVRING:Tirsdag eftermiddag kl 14.40 blev politi og beredskab kaldt ud til et solouheld på Buderupholmvej cirka 1,5 kilometer uden for Støvring.

- Bilen lå på hovedet, da vi kom derud og den kvindelige fører måtte hjælpes ud, fortæller indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab, Palle Olesen.

Kvinden har angiveligt mistet herredømmet i et skarpt sving, inden et stendige sendte bilen helt ud af kurs og bilen altså endte på taget.

- Der er nogle sten i diget, der er blevet flyttet lidt, så jeg tror, det er det, der lige har fået hende til at tippe omkring, vurderer indsatslederen.

- Jeg kan ikke sige, hvor alvorligt hun er kommet til skade, men umiddelbart virkede det til, at hun slap forholdsvis heldigt, fortæller indsatslederen efter at have set kvinden blive kørt med ambulance til Aalborg Universitetshospital.

Bilen er blevet fjernet fra vejbanen, så vejen er igen farbar.