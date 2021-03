Skifte til takeaway har reddet krodrift: Brug af online medier i markedsføring

SULDRUP:Kroparret Henrik og Helga Pedersen i Suldrup synes selv, at de økonomisk er kommet rimelig helskindet gennem det første år med de varierende corona-restriktioner hængende over hoved ved den daglige drift.

- Selv om forsamlingsforbuddene har betydet, at vi i flere perioder har måttet lukke helt af for forskellige festarrangementer her på kroen, så vurderer jeg, at vi er kommet igennem det første år med en nedgang i omsætningen på mellem 15 og 20 procent. Langt mindre end vi frygtede for et år siden, da statsministeren reelt lukkede Danmark ned 11. marts, forklarer han.

Takeaway har været redning

Årsagen til denne positive reducerede nedgang i den ellers forventede omsætning tilskriver han sit valg af hurtigt at omstille krodriften til mad ud af huset til en kundekreds inden for en radius på 35 kilometer.

Som mangeårig kroejer påpeger Henrik Pedersen vigtigheden af madmæssigt at forny sig hele tiden for at tiltrække kunder, men samtidigt ikke glemme de gamle maddyder. Foto: Kim Dahl Hansen

- Det drejer sig om kunder fra Aalestrup i syd, Løgstør i vest, Aalborg i nord og Terndrup mod øst samt mange lokale, der næsten alle selv afhenter deres takeaway mad på aftalte tidspunkter her på Suldrup Kro. At det har været en succes som alternativ til de pludselige mange aflyste og udsatte festarrangementer på Suldrup Kro skyldes vores kraftige brug af online medier i markedsføringen det sidste års tid som Facebook og Instagram, hvor Facebook har være den primære salgskanal, forklarer Henrik Pedersen.

Også tid til fester på kroen

I perioder har de dikterede forsamlingsforbud åbnet op for festarrangementer på Suldrup Kro med 50 og i visse perioder også 100 gæster.

- Blandt andet fik vi utroligt travlt med især de udsatte konfirmationsfester i foråret, da forsamlingsforbuddet blev hævet fra 10 til 50 i begyndelsen af juni måned. Da det en måned efter blev hævet til 100, gav det endnu mere travlhed med diverse former for fester, blandt andet fødselsdage, bryllupper, sølv- og guldbryllupper. Af samme grund droslede vi i disse perioder ned for mad ud af huset frem til slutningen af oktober, hvor det nye forsamlingsforbud igen blev nedsat til 10 personer, påpeger Henrik Pedersen og tilføjer stolt:

- Her satsede vi igen på mad ud af huset, og blandt andet nytårsaften havde vi bestillinger på 600 kuverter.

Beskeden hjælpepakke i 2020

Som selvstændig erhvervsdrivende har han og hustruen haft mulighed for at få del i de statslig hjælpepakker.

- Dog kun i beskedent omfang grundet vores alternative omsætning med mad ud af huset, hvilket konkret har betydet at vi i 2020 kun har fået 40.000 kr. i støtte, understreger hustruen.

Ægteparret påpeger samstemmende, at en væsentlig årsag, til at de modsat mange selvstændige kollegaer i branchen har klaret sig rimeligt godt det første år med corona-restriktionernes begrænsninger hængende over hovedet, er, at de ikke har nogen fastansatte, men i stedet har et korps på omkring 15 deltidsansatte til servering til forskellige former for fester samt rengøring.

Det er ifølge Henrik Pedersen primært i weekenderne, kunder bestiller hverdagsretter som take away via primært Facebook. Foto: Kim Dahl Hansen

- Mange af dem er lokale unge, som jeg har rigtig ondt af i disse tider, fordi de nu ikke har mulighed for at tjene ekstra penge ved siden af deres studier. En anden afgørende ting er, at vi i januar næste år kan fejre 40 års jubilæum som ejere af Suldrup Kro og derfor ikke længere har en masse gæld at slås med. Det skal også ses i lyset af at vi privat selv bor på kroen, pointerer han.

Håb om genåbning til maj

Kroparret håber og forventer en genåbning og mere normal drift af restauranter og hoteller i Danmark til maj.

- Generelt ser vi lyst på 2021, også fordi vores ordrebog resten af året allerede er godt fyldt op med masser af fester, blandt andet mange udsatte konfirmationsfester i august og september måned. Desværre ligger mange af dem på lørdage, så de kommer på tværs af de mange andre sædvanlige lørdagsfester i kroens i alt tre selskabslokaler. Derfor kunne jeg godt tænke mig en ekstra lørdag hver uge i denne periode, erklærer Henrik Pedersen med et glimt i øjet.

Som uddannet kok har Henrik Pedersen ansvaret for køkkenafsnittet på Suldrup Kro, men ægteparret er fælles om den daglige krodrift. Foto: Kim Dahl Hansen

Hvordan han og hustruen Helga kan fejre deres 40 års jubilæum som kroejere i januar næste år har de indtil videre endnu ikke helt fastlagt, kun at de ser meget frem til det.