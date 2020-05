Skole lukket for resten af torsdag: Gasudslip fra natur- og tekniklokale

BÆLUM:Omkring et par hundrede elever og deres lærere på Bælum Skole samt børnehaven, der ligger i tilknytning til skolen, blev torsdag morgen evakueret fra skolen, da man kunne lugte gas på skolen.

7











Foto: Torben Hansen

Det fortæller vagtchef Poul Fastergaard, Nordjylland Politi.

Klokken 08.02 slog skolen alarm og begyndte at evakuere eleverne.

Da beredskabet kom frem til skolen, kunne de konstatere, at der var sket et gaslæk i et af natur-og tekniklokalerne i kælderen.

Det var en elev fra 9. klasse, der opdagede udslippet. Han var kommet ind på skolen og var på vej til sit klasseværelse, men kunne undervejs hertil konstatere den kraftige gaslugt.

Han informerede sin klasselærer om sin mistanke om et gasudslip, og sammen med klasselæreren fulgte de lugten og fandt frem til, at den stammede fra et natur- og tekniklokale i underste etage.

Her gik de to ind og fik lukket vinduer op, hvorefter de fandt frem til, at gassen stammede fra et område nær nogle bunsenbrændere i lokalet.

De kunne dog ikke få lukket for gassen og valgte derfor at løbe rundt til skolens mange klasseværelser for at få eleverne ud fra skolen.

- Hele skolen blev evakueret, så ingen elever eller lærere er tilbage på skolen. De befinder sig nu ovre i hallen, fortalte skoleleder Søren Jørgensen fra Bælum Skole, der er en del af Kilden Børne og Ungeunivers i Rebild Kommune.

Samtidig hermed blev Nordjyllands Beredskab i Rebild Kommune alarmeret.

Beredskabet fik hurtigt styr på gasudslippet. Der blev lukket for gassen, og derefter er forældrene blevet underrettet via Aula - skolernes forældreintranet.

- Det er bestemt ikke et anlæg, der står og er ved at falde fra hinanden. Der har netop været service på anlægget, men nu er der blevet rekvireret en gasekspert, som skal kigge på det. Og så skal vi sikre, at gassen er helt ude af alle lokalerne i bygningen, før vi eventuelt henter elever og lærere tilbage på skolen, fortalte Søren Jørgensen tidligt torsdag formiddag.

Han understregede, at alle børnene har det godt - også børnehavebørnene, der dog ikke kunne komme ind til deres mad i køleskabene.

- Vi har været nede hos købmanden og købe lidt ind, så børnehavebørnene kunne få deres formiddagsmad, lød det fra Søren Jørgensen.

Og så var de større børn ude at gå en tur sammen med deres lærere.

Kort før middag blev det så besluttet ikke at genåbne skolen torsdag.

- Der er sådan set ingen fare for noget, men vi vil ikke løbe nogen risiko. Der er stadig en smule lugt af sporstoffer fra gassen, så vi har valgt at gennemgå bygningerne en ekstra gang og derfor holder skolen lukket resten af torsdag, fortalte Søren Jørgensen ved middagstid torsdag.

Han ønskede ikke at udtale sig om en årsag til gasudslippet.