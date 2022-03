Skole klar til at modtage elever fra Ukraine

SKØRPING:Efter at ejendomsudvikler Bill Nielsen i Aalborg som ny ejer af det tidligere privathospital i Skørping via opslag på Facebook i weekenden tilbød en indkvartering af flygtningefamilier fra Ukraine i bygningen, blev tilbuddet drøftet mandag på Skørping Skole.

- Undervisning af flygtningebørn er en udfordring, som vi tidligere på skolen har løst, så selvfølgelig kan vi som skoleledelse også løfte opgaven denne gang. På nuværende tidspunkt er der dog en række konkrete uafklarede spørgsmål, eksempelvis alderssammensætningen samt tidspunktet for en mulig indkvartering af flygtningefamilier på privathospitalet samt om der bliver tale om en tidsbestemt indkvartering, påpeger skoleleder Peter Hansen.

En mulig god central placering

Med 24 værelser på privathospitalet kan der blive tale om en større gruppe børn fra Ukraine, der skal undervises på Skørping Skole.

Her peger skoleleder Peter Hansen på muligheden for måske at henlægge en del af undervisningen i nogle af de større lokaler på det tidligere privathospital.

Det tidligere privathospital i Skørping rummer 24 værelser samt en del større fælles lokaler. Privatfoto

- Det ligger trods alt jo kun omkring 200 meter fra Skørping Skole og dermed i gåafstand, bemærker han og tilføjer:

- Jeg finder det positivt med en placering af flygtningefamilier på det tidligere privathospital positivt, fordi det giver børnene en nem mulighed for kontakt til danske børn. I lokalområdet ved jeg også at der igen vil stå en stor gruppe af private klar til at hjælpe flygtningefamilierne i lighed med tidligere.

Oversigt muligheder i Rebild

Rebild Kommune er i øjeblikket i lighed med landets øvrige 97 kommuner ved at undersøge mulige indkvarteringssteder for flygtninge fra Ukraine, både privat og i kommunalt regi.

- Det sker efter ønske fra Udlændingestyrelsen, hvor vi primær t har haft fokus på tomme bygninger, eksempelvis Hellum Skole. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har meldt ud at der forventes ankomst af op til 20.000 flygtninge til Danmark fra Ukraine. Hvordan de enkelte foreslåede steder bliver prioriteret samt hvordan de mange flygtninge vil blive fordelt rundt i de enkelte kommuner bliver så helt op til Udlændingestyrelsen at afgøre, understreger borgmester Jesper Greth.