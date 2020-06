Skoleklasse bag trykt maleri til dronningen

STØVRING:Dronning Margrethe II modtog forleden ved en mindre ceremoni på Christiansborg en forsinket fødselsdagsgave i form af et maleri fra hver af landets 98 kommuner, der var udført af elever på 3. klassetrin.

Rebild Kommune var repræsenteret med et trykt maleri udført af alle 21 elever i 3. b på Karensmindeskolen i Støvring.

- Det er på grund af corona epidemien, at dronningen først nu fik elevernes malerier. Den oprindelige plan var at det skulle være sket ved en ceremoni på Christiansborg 15. april, dagen før hendes 80 års fødselsdag, forklarer klasselærer for 3. b Helle Gudum.

Valgt et fælles motiv som gave

Det er Kommunernes Landsforening KL, der med den samlede gave fra skoleelever i de 98 kommuner har ønsket at bidrage til at børn og unge får et lige så nært forhold til kongehuset som de voksne borgere rundt i kommunerne har fået ved kongehusets besøg rundt i landet.

- Allerede i februar sagde vi ja til at være med i konkurrencen om at lave et maleri, der ved en konkurrence blandt alle deltagende 3. klasser i Rebild Kommune havde muligheden for af en dommekomite at blive valgt som kommunens fødselsdagsgave til dronningen fortæller Helle Gudum.

Klassen benyttede ifølge klasselæreren billedkunsttimerne til at planlægge, hvilke motiver der skulle vælges. Kravet var nemlig at maleriet skulle være inspireret af temaet Dronning Margrethe II samt indeholde et vartegn for den enkelte kommune.

De 21 elever i 3.b på Karensmindeskolen samlet før de brugte torsdagen på en fælles udflugt for 3. klassetrin på skolen til Fårup Sommerland som erstatning for en aflyst kolonitur. Privatfoto

- Så eleverne nævnte her både Amalienborg, dronningens måde at vinke på, prins Henrik og den øvrige kongefamilie, hendes livvagter, fine middage, hatte og nytårstaler og Margueritter som yndlingsblomst. Det endte alt sammen med at vi besluttede at klassen ville lave et fælles maleri, hvor hver enkelt elevs bidrag med et valgt motiv indgik, oplyser Hele Gudum.

Gammel trykpresse i brug

Klassen besluttede også at hver enkelt motiv skulle udskæres i et gummimateriale, og ved brug af tryksværte og Karensmindeskolens gamle trykpresse ende som et fælles billede.

- Normalt benytter man linoleum til trykning, men det er alt for hårdt et materiale for børn i 3. klasse at skære i. Derforvalgte vi i stedet ar benytte det skummateriale, man benytter som underlag for laminatgulve, fordi der er nemt for eleverne at tegne på og bagefter klippe det valgte motiv ud, forklarer Hel Gudum.

Som klasselære er hun i lighed med eleverne i 3. b stolt over at klassens fælles trykte maleri af en dommerkomité blev valgt som det bedste som Rebild Kommunes fødselsdagsgave til dronningen..

- Vi var desvære ikke blandt de 12 elever fra 12 forskellige kommuner, der efter en lodtrækning hos KL ifølge en voksen fik lov at deltage i ceremonien med dronningen på Christiansborg. Til gengæld kunne jeg glæde mig over at se klassens trykte maleri i tv-avisen, da begivenheden blev dækket, tilføjer hun.

Syv malerier til bedømmelse

I konkurrencen om at lave et maleri som fødselsdagsgave til dronning Margrethe II kom der ifølge udviklingskonsulent i center børn og unge Peter Buus Buksti bidrag ind fra fem af kommunens skoler.

Det var Kilden, Skørping Skole Karensmindeskolen, Haverslev-Ravnkilde Skole og Sortebakkeskolen.

I alt var der 7 malerier til bedømmelse, og eleverne i 3.b på Karensmindeskolen var de eneste, der havde lavet billedet sammen.

Den nedsatte dommerkomité bestod af medlemmer af forvaltningen med chefen for center børn og unge Lene Hvilsom for bordenden.