Skoleleder fra Aalborg bliver ny chef for børn og unge i Rebild

REBILD: Rebild Kommune har ansat 44-årige Lene Hvilsom Larsen som chef for Center Børn og Unge. Hun begynder på sit nye job den 1. oktober.

Lene Hvilsom Larsen har over 12 års ledererfaring fra skoleområdet i Aalborg Kommune. Senest har hun fungeret som skoleleder for Mellervangskolen og klyngeformand for fem skoler i Aalborg. Lene Hvilsom Larsen er oprindelig uddannet lærer, men gik efter nogle år ledelsesvejen. Bag sig har hun også en diplomuddannelse i ledelse og er pt. i gang med en master i Business Development; en uddannelse med fokus på forandringsledelse, strategisk praksis og analyse af data.

Vibeke Lei Stoustrup, direktør med ansvar for Center Børn og Unge, ser frem til samarbejdet med Lene Hvilsom Larsen:

- Det er en meget kompetent, energisk og ambitiøs leder vi får. Lene har stor erfaring fra skoleverden og er vant til at håndtere de mangeartede og komplekse udfordringer, der er på hele børne- og ungeområdet. Samtidig er hun kendt for sit arbejde med innovation og udvikling – hun kan sætte fælles retning for området og styrke vores samarbejde på tværs, siger Vibeke Lei Stoustrup i en pressemeddelelse.

Lene Hvilsom Larsen glæder sig til at begynde i det nye job:

- Jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet og lære alle dagtilbud, skoler og forvaltning at kende – sammen og i fællesskab skal vi udvikle børne- og ungeområdet. Vi skal have fokus på de ting, hvor vi kan skabe mere værdi for børnene, de unge og deres forældre.

Lene Hvilsom Larsen overtager stillingen fra Mads Rune Jørgensen, der efter knap tre år i Rebild har fået job som skolechef i Aalborg Kommune.