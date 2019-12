Skoleleder ville opmuntre spareramte ansatte: Sendte Lucia-optog ind på rådhuset

NØRAGER:Fredag formiddag optrådte elever på Sortebakkeskolen fredag formiddag i et Luciaoptog for de kommunalt ansatte på rådhuset i Jernbanegade i Nørager.

- Alle eleverne i de to 2. klasser her på skolen deltog i optoget. Det er anden gang, at det er sket, selv om vi sidste år fik en invitation til det af natur- og miljøchef Claus Riber Knudsen, fortæller skoleleder Gitte Rubæk.

En opmuntring i sparetider

Som skoleleder syntes hun, at de mange kommunalt ansatte på rådhuset i Nørager i disse kommunal sparetider godt kunne trænge til lidt opmuntring.

- Det håber jeg Luciaoptoget kunne være med til, nu hvor de ansatte jo både har mistet deres kaffepause og julegaver i den aktuelle kommunale sparerunde, pointerer hun i en lidt skælmsk tone.

Efter besøget på rådhuset gik eleverne i de to klasser udklædte i samlet flok videre til ældrecentret i Nørager for også her at gå Luciaoptog for de ældre beboere, hvilket modsat rådhuset med årene er blevet en fast hyggelig tradition.