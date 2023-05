Skolen lukkede i 2019, men landsbyen nægter at dø: - Vi skaber selv fællesskabet

I Hellum frygtede borgerne, at landsbyen ville dø, da Rebild Kommune i sin tid valgte at lukke skolen. Men det viste sig langt fra at blive tilfældet - i dag har landsbyen nemlig selv skabt det fællesskab, der binder dem sammen. Og børnefamilierne flytter stadig til, viser det sig. Foto: Martél Andersen