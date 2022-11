Skuffelse: De må stadig vente på cykelsti

HELLUM:- Vi er skuffede, og vi er vrede, siger Agnete Lorentsen, borger i landsbyen Hellum ved Skørping.

Hun har i årevis kæmpet for en cykelsti mellem Hellum og Skørping, og det er mindst 10 år siden, byen fik stien stillet i udsigt.

Rebild Byråd har da også for flere år siden sat penge af til stien. Engang så det ud til, at cyklisterne kunne få deres egen kørebane i 2019. Så blev det 2021 og 2022. Senest var pengene reserveret, så stien kunne bygges næste år, men det kommer ikke til at ske.

Nu kan den først anlægges i 2025, og det er ikke en gang sikkert, at den er køreklar til den tid.

- Vi er kede af det. Det betyder, at forældre stadig må køre deres børn til Skørping i bil, for ingen tør lade deres børn cykle på landevejen, siger Agnete Lorentsen.

- Vi er skuffede og vrede, siger Agnete Lorentsen fra Hellum. Arkivfoto: Claus Søndberg

Den seneste udsættelse skyldes ikke kun økonomi. Flertallet i byrådet har med årets budgetaftale ganske vist rykket udgiften på 7,5 millioner kroner til 2025 og 2026 for at få en problematisk økonomi til at hænge sammen.

Forsinkelsen skyldes også problemer med statslige godkendelser.

Den 3,6 kilometer lange cykelsti skal nemlig snige sig gennem en del af Rold Skov, og det er nødvendigt at snuppe en bid af skoven for at få plads. Men da der er tale om fredskov, holder Miljøstyrelsen igen, og en godkendelse lader vente på sig.

- Men hvorfor ikke bare begynde med den del, der ikke går gennem skoven. Så er man i gang, og så kan stien i skoven bygges, når godkendelsen er på plads, spørger Agnete Lorentsen.

Leon Sebbelin (RV), formand for udvalget for teknik og miljø, forklarer, at Rebild Kommune ikke tør begynde, før alle tilladelser er givet.

- Det er alt for risikabelt. I yderst konsekvensen ville vi ikke kunne lave cykelstien færdig og må standse ved skoven. Vi er ramt af en lang sagsbehandlingstid hos staten, og det er forhold, vi ikke selv kan styre, siger Sebbelin.

To cykelstier i 2026 Rebild Byråds budget for 2023 og de kommende år blev for nyligt vedtaget af et lille flertal på 13 mod 12. Der skulle spares millioner, og budgettet til nye anlæg er skåret til. Flere planlagte opgaver er skubbet længere ud i fremtiden, men to cykelstier holder byrådet fast i: 7,5 mio. kroner er øremærket i 2025 og 2026 til en cykelsti mellem Hellum og Skørping. Godt 9 mio. er afsat i 2024-2026 til en cykelsti mellem Bælum og Terndrup. En cykelsti mellem Gravlev og Støvring Syd forventes først anlagt i 2029-2030. VIS MERE

Han forstår godt, at borgerne i Hellum gerne vil have den cykelsti.

- Jeg har selv cyklet på vejen. Den er snæver, og specielt i mørke er det utrygt.

- Det er jo også derfor, byrådet har prioriteret den og cykelstien mellem Bælum og Terndrup, lyder det fra udvalgsformanden.

1500 kubikmeter jord

Nogle borgere i Hellum føler sig ramt yderligere af forsinkelsen af cykelstien. Det gælder Knud Jacobsen, som bor på Skørpingvej i udkanten af Hellum.

Han har i knap halvandet år været nabo til en kæmpe bunke jord og må indstille sig på, at naboskabet forlænges yderligere to til fire år.

- Vi føler os almindeligt til grin herude. Vi har ikke store forhåbninger om, at der sker noget med den jordbunke de første mange år, siger Knud Jacobsen.

Knud Jacobsen ved den jordbunke, som han formentlig har udsigt til nogle år endnu. Foto: Kim Dahl Hansen

I sommeren 2021 dumpede Rebild Kommune 1500 kubikmeter jord på marken tæt på hans hus. Jorden var i overskud fra byggemodning af erhvervsgrunde i Støvring. I stedet for at betale for deponering af jorden, lejede kommunen arealet ved Hellum af en landmand. Her ligger det og venter på at kunne bruges som fyld, når cykelstien skal anlægges.

Rebild Kommune har fået en landzonetilladelse, der tillader deponeringen frem til maj 2023. Med de nye forsinkelser på cykelstien rækker det ikke, og man har søgt om en forlængelse af landzonetilladelsen.

Flyt bunken

Bunken ligger op ad de nærmeste ejendomme i Hellum, og Knud Jacobsen ønskede fra begyndelsen det lille bjerg af jord deponeret i den anden ende af marken og langt væk fra Hellum.

- Når vinden er i vest, får vi vi det hele i hovedet. Heldigvis er der nu vokset græs på bunken, og det holder støvet nede, siger Knud Jacobsen.

Rebild Kommune er igen blevet opfordret af borgere i Hellum til flytte bunken længere væk fra byen. Det vil koste 150.000 kroner.

Er det rimeligt, at naboerne skal døje med den jordbunke i så mange år?

- Man kan også spørge, om det er rimeligt at bruge 150.000 kroner på at flytte den. Da jorden blev deponeret, var det med forventning om, at den ret hurtigt skulle anvendes til at anlægge cykelstien, siger Leon Sebbelin.