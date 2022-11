Slagkraftig stemmesluger sygemeldt fra byrådet

TERNDRUP:Rebild Byråds store stemmesluger trækker sig for en stund fra det politiske arbejde. Allan Busk, der også er kendt som en markant formand for 3F Aalborg, er blevet sygemeldt.

- Jeg har været syg siden valgkampen, og jeg har været gennem en del undersøgelser. Nu har min krop brug for lidt ro, og derfor trækker jeg mig et stykke tid, siger Allan Busk til Nordjyske.

På Facebook skriver Den Sociale Fællesliste, at det seneste år har været turbulent for Allan Busk, og han formulerer det selv således i opslaget:

"Jeg er derfor efter aftale med lægerne sygemeldt i nogle måneder fra mit politiske arbejde, min krop skal have noget ro for at restituere sig, og der forestår stadig en del udredninger, samt nogle tal der skal styr på, så det er sådan det må være for nu. Jeg har for længe kørt i for højt gear, og set i bagklogskabens ulidelige klare lys skulle jeg nok have lyttet lidt før."

- Jeg håber at komme tilbage i topform. Jeg véd ikke, hvornår det sker, men det det bliver først engang efter jul. Måske til februar, siger Allan Busk til Nordjyske.

Allan Busk har ved de seneste tre valg været spydspids for Den Sociale Fællesliste. Ved alle tre valgt var han topscorer med flest personlige stemmer. I 2013 fik han 1573 stemmer, fire år senere 1776, og ved valget i 2021 toppede han med 1810.

Han bor i Terndrup, og specielt i kommunens østlige del høster han stemmer i stort tal.

Byrådet skal torsdag godkende afløseren, mens Allan Busk er sygemeldt.

Det bliver efter planen 33-årige Sidsel Brøndberg Simonsen, der overtager hans plads i byrådet og i Beskæftigelsesudvalget - Allan Busks øvrige udvalgsposter vil blive varetaget af henholdsvis Lars Hørsman, Niels Peter Gilliamsen og Sandie Jellesen, som allerede sidder i byrådet.

Sidsel Brøndberg Simonsen skal være vikar i Rebild Byråd. Privatfoto

Sidsel Brøndberg Simonsen stillede op for Den Sociale Fællesliste for første gang ved sidste valg, og de kommende måneder vil blive hendes første møde med politisk arbejde.

- Jeg føler mig bestemt klar til at tage over. Det er selvfølgelig en helt ny arena, jeg træder ind i, men jeg er fortrøstningsfuld og tror på, at det nok skal gå godt, siger Sidsel Brøndberg Simonsen.

Hun arbejder som fuldmægtig i Kilden i Støvring og læser ved siden af de to fag, hun mangler, før hun kan kalde sig jurist. Privat er hun gift og mor til to små drenge.