Sluttede den kolde krig nogensinde? Unge gik på jagt efter svaret

Under den kolde krig lå truslen om en frygtelig atomkrig i baghovedet hos mange mennesker.

Siden murens fald og Sovjetunionens kollaps er den aldrig udløste konflikt reduceret til et kapitel i historiebøgerne, og frygten for atomkrig har længe været irrelevant.

Men med de seneste begivenheder i Ukraine bliver der igen vendt en side i historiebøgerne, og i medierne taler eksperterne atter om et jerntæppe.

Det var på den måde både fortid og nutid, der blev bragt i spil, da 3.A fra Frederikshavn Handelsskole besøgte Rebildcenterets udstilling om den kolde krig.

Her blev de klogere på den betændte periode, og der blev trukket tråde op til krigen i Ukraine. Eleverne fik præsenteret bud på, hvorfor begivenhederne udspiller sig, som de gør i øjeblikket.

- Før vidste jeg ikke helt, hvorfor det skete, og hvordan de kom frem til det, men nu har jeg fået mere baggrundsviden om den kolde krig, og at det måske har en indflydelse på det, der er i dag, lyder det fra Magnus Mølholt Johnsen, som er elev i 3.A.

Eleverne så både en film om den kolde krig og deltog i en diskussion om, hvorvidt vi ser mod en ny kold krig, og om den oprindelige kolde krig nogensinde sluttede. Her blev de opmærksomme på fællestræk ved de to konflikter.

- For eksempel det der med, at russernes strategi er lidt den samme med censur og propaganda, og amerikanernes svar er lidt det samme, fortæller Andreas Sommer Jensen fra 3.A.

Selvom dagens tema var den kolde krig, var begivenhederne tæt på at blive mere ophedede. Foto: Martin Damgård

Rifler og uniformer

Efter filmvisning og diskussion gik eleverne ombord i Rebildcenterets udstilling med en stor mængde effekter fra den kolde krig. Her kunne man blandt andet samle en Kalashnikov-riffel op og iklæde sig en sovjetisk uniform. Man kunne også sætte sig til rette i både en østtysk og en vesttysk stue. Og det gav et nyt perspektiv til undervisningen.

- Det giver lidt mere visuelt overblik over, hvordan det egentlig var. Du kan altid læse et eller andet, hvor man nu ser det mere oprigtige billede, siger Kristine Møller fra 3.A.

- Det er meget mere spændende at komme ud og se det i stedet for bare at sidde og læse om det derhjemme, lyder det fra hendes klassekammerat Magnus Mølholt Johnsen.

For elevernes historielærer giver det også god mening, at eleverne får et anderledes indblik i den kolde krig.

- Det er jo for at lave undervisningen lidt mere konkret og lidt mere levende. Vi gennemgår den kolde krig rimelig dybdegående, men det er jo noget andet at komme ned og se tingene, fortæller historielærer Jákup Slot Jacobsen.

I den vestlige stue kunne eleverne spille guitar med Jimi Hendrix i baggrunden. Foto: Martin Damgård

Konklusionen passer ikke længere

Undervisningen om den kolde krig er pludselig blevet ekstra relevant, men også en smule mere kompliceret for historielæreren.

- Det er jo måske et forløb, som traditionelt er et dem, som man skal have, men som måske ikke er det mest spændende, men nu er det ligesom blevet 100 procent relevant igen, og vi står med spørgsmålet: er vi stadig i den kolde krig, eller er det den nye kolde krig? fortæller Jákup Slot Jacobsen og fortsætter:

- Så alle de problematikker, hvor man står og påstår, at det er en afsluttet periode, og det er en ny verdensorden, og nu er det hele vendt på hovedet, og som underviser står man i en situation, hvor konklusionen jeg har som underviser, den passer faktisk ikke længere.

Ligesom konflikten i Ukraine har sneget sig ind i dagens undervisning, er det generelt noget, der fylder i gymnasieelevernes skema for tiden.

- I nærmest alle fag lige nu. I international økonomi har vi talt om, hvordan det påvirker markedet, i historie har vi perspektiveret til den kolde krig, i samfundsfag har vi snakket om det politiske i det, fortæller Andreas Sommer Jensen.

Selvom eleverne ikke går og frygter, at atombomberne bliver kørt i stilling, kan situationen være svær at lukke helt ude.

- Jamen det fylder en hel del, det kan jo gå grueligt galt for hele verden. Man frygter da for at Rusland gør noget dumt, og NATO går ind og hjælper, og det går helt galt, afslutter Magnus Mølholt Johnsen.