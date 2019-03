Smed taske ud af vinduet: Viste sig at indeholde våben og patroner

HAVERSLEV: To mænd på 19 og 31 år fra Jammerbugt-området blev lørdag varetægtsfængslet i henholdsvis fire uger og 14 dage efter et grundlovsforhør.

De to mænd blev natten til lørdag klokken 01.27 spottet af politiet, da de kom kørende i Haverslev. Politiet besluttede sig for at undersøge bilen lidt nærmere, så patruljen satte efter den.

Da de to mænd opdagede, at de blev fulgt at politiet, smed den ældste af mændene en taske ud af vinduet, inden bilen blev standset.

Efter at have søgt med hunde i området, fandt man tasken, som viste sig at indeholde et oversavet jagtgevær og patroner til geværet samt adskillige riffelpatroner.

Ifølge anklager ved Nordjyllands Politi, Peter Rask, nægtede den 31-årige mandlige passager i bilen at kende til tasken og dens indhold. Hans forklaring lød, at han var blevet bedt om at smide tasken ud af vinduet af sin yngre kammerat.

Den 19-årige mand erkendte da også i retten, at tasken var hans.

Retten valgte efterfølgende at varetægtsfængsle den 19-årige mand i fire uger, og den 31-årige mand i 14 dage.