Smitteudbrud på Skørping Skole: 300 elever hjemsendt

SKØRPING:Onsdag blev alle omkring 300 elever i indskolingen på Skørping Skole samt de tilknyttede medarbejdere sendt hjem, efter at der er konstateret corona smitteudbrud.

- Mandag fik vi meldingen om at en medarbejder i indskolingen i løbet af weekenden var konstateret smittet. Tirsdag blev to elever i indskolingen via PCR test også konstateret smittet, og en elev mere onsdag, hvor samtlige elever og medarbejdere i indskolingen blev sendt hjem. I dag er yderligere to hjemsendte elever i indskolingen konstateret smittet, så det nu drejer sig om i alt fem elever, oplyser skoleleder Peter Hansen.

I isolation og ny testrunde

Alle elever og medarbejdere, der har været i nærkontakt med de fem smittede elever og medarbejder, er nu sendt hjem i isolation med krav om to nye test inden de igen kan komme tilbage til skolen.

- Skolens udgangsvurdering af nærkontakt med de smittede er alle de øvrige elever og tilknyttede medarbejdere i de enkelte klasser. Inden de kan vende tilbage til skolen efter isolation skal de PCR testes to gange efter fire og seks dage med et negativt resultat. Alle andre hjemsendte elever og medarbejdere i indskolingen skal hurtigst muligt få foretaget en screening med en PCR test. De betyder at denne gruppe ved en negativ tests tidligst kan vende tilbage i skolen fredag, påpeger Peter Hansen.

Han erkender, at smitteudbrudt på Skørping Skole nu har igangsat et større postyr med hensyn til blandt andet smitteopsporingsarbejdet.