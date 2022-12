Smykkebutik mærker energikrisen: Flere sælger deres guld og sølv for at kunne betale regninger

STØVRING:Julemåneden er i fuld gang hos Juvelen i Støvring. Butikken kan mærke, at den dyre måned er ekstra tung i år med stigende leveomkostninger i samfundet.

- Vi kan også godt mærke, at mange mennesker har det ekstra svært i år på grund af de høje energipriser. Vi har de seneste måneder oplevet flere end normalt, der kommer ind til os for at sælge deres guld og sølv for at kunne betale deres varme- og elregninger. For mange er det måske arvestykker, som det er svært at skille sig af med, men det er nødvendigt for at kunne betale sine regninger, fortæller Henriette Sørensen.

Henriette Sørensen vurderer mange private smykkesamlinger i øjeblikket. Foto: Jesper Bøss

Hun fortæller også, at Juvelen udover at købe guld og sølv til den aktuelle dagspris, også tager forskellige private smykker og samlinger i kommission, ligesom butikken har tilbud om, at man kan leje egentlig hyldeplads i butikken, hvis man har en samling smykker, som man gerne vil sælge.

- Ældre smykker er faktisk meget populære, både fordi de er billigere end nye, men også fordi nogle har en helt særlig stil, som man måske ikke længere kan finde. Så kig ind til os, hvis du er på udkig efter noget helt specielt. Så skal vi helt sikkert nok finde den perfekte og unikke julegave, slutter hun.