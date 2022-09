Snævert forlig lukker skole, plejehjem og rådhus

REBILD:Farvel til Ravnkilde Skole. Farvel til plejehjemmet i Øster Hornum. Og farvel til rådhuset i Terndrup.

Rebild Byråd har vedtaget et budget for de kommende år, der kommer til at gøre ondt. Det svære sparebudget har det mindst mulige flertal bag sig. Til sidst kunne kun Venstre og Konservative stemme for, og derfor står blot 13 mandater bag budgettet, mens det store mindretal på 12 er udenfor.

Allerede for et par uger siden brød forhandlingerne med Socialdemokratiet, Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten og SF sammen. I stedet for store besparelse pegede de fire partier på en skattestigning.

Radikale Venstres to mandater var stadig med i forhandlingerne. Men til allersidst bakkede de radikale også ud.

- Ultimativt skete det på grund af lukningen af Ravnkilde Skole, samtidig med at man beslutter at sætte en analyse af skolestrukturen i gang. Vi mener ikke, man kan lukke Ravnkilde, før den analyse er lavet, siger Leon Sebbelen, Radikale Venstre, og tidligere borgmester.

Han siger, at Radikale Venstre langt hen ad vejen godt kan støtte de andre tiltag i budgettet.

- De er nødvendige, fordi kommunens økonomi er i ubalance, siger Leon Sebbelin

I en pressemeddelelse udtrykker borgmester Jesper Greth fra Venstre og Lene Aalestrup fra Konservative ærgrelse over, at de andre partier ikke vil være med "hele hele vejen i arbejdet med de svære beslutninger, der skulle træffes i år".

- Det er jo et budget, hvor vi har været tvunget til nogle hårde og vanskelige kompromisser og prioriteringer. Men den modernisering og omlægning af kommunens drift, som vi lægger op til, og som jeg mener er både helt nødvendig og ansvarlig, er så vidt muligt baseret på et grundigt forarbejde på velunderbyggede analyser. lyder det fra Jesper Greth.