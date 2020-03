Socialister vejrer morgenluft: SF er pludselig tilbage i byrådet

SF Rebilds nye formand, David Rathkjen, (tv) er glad for, at partiet pludselig er tilbage i byrådet i Rebild, nemlig i skikkelse af Lars Hørsman, indtil for nylig repræsentant for Den Sociale Fællesliste, som opløste sig selv i sidste uge. Lars Hørsman sidder som hidtil i økonomiudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. Privatfoto