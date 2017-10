Solfanger-fabrik fyrer

SKØRPING: Verdens største producent af store solvarme-anlæg, Arcon-Sunmark, fyrer mellem 15 og 18 af de 64 timelønnede medarbejdere på sin fabrik i Skørping. Nøjagtig hvor mange skal nu afgøres ved forhandlinger.

Årsagen er ifølge adm. direktør Ole Dalby "betydelige forsinkelser" i realisering af projekter.

- Den uklarhed, der har været omkring energipolitikken, har fået mange energiselskaber til at udskyde deres investeringer. Derfor har det danske marked været ramt af en betydelig nedgang, forklarer Ole Dalby.

- Samtidig udvikler eksporten til Europa sig langsommere, end vi havde håbet på. Det er vi som virksomhed nødt til at forholde os til, tilføjer han.

En vis afklaring

Kort før jul sidste år blev der skabt en vis afklaring omkring vilkårene for solfangeranlæg, idet det blev muligt for energiselskaberne i et vist omfang at indregne anlæggenes produktion som energibesparelser. Selskaberne skal søge om godkendelse af sådanne anlæg inden 1. juli næste år.

- Derfor forventer vi, at den nedgang, vi ser i øjeblikket, kun er midlertidig. Og det er vores både forventning og forhåbning, at vi igen kan øge antallet af medarbejdere, siger Ole Dalby.

Fortsat usikkerhed

Ifølge Uffe Bro, formand for Dansk Fjernvarme, er dog stadig en betydelig usikkerhed om energipolitikken.

- Forhandlingerne i Folketinget om et energiforlig er udskudt til foråret. Og indtil vi har et forlig, vil mange fjernvarmeselskaber tøve med at lave investeringer, fordi ingen ved, hvad der kan betale sig, konstaterer Uffe Bro.

Mandag gav ledelsen i Arcon-Sunmark medarbejderne på fabrikken i Skørping besked om fyringerne. Foruden de timelønnede er der 37 funktionærer, som ikke berøres af fyringerne.

Den aktuelle fyringsrunde er den anden på fabrikken inden for det seneste år. I oktober sidste år var det 25 medarbejdere, der mistede deres job.