Sort diamant åbner som ny juvel

STØVRING:Det er to erfarne kvinder, der mandag formiddag genåbner smykkebutikken Den Sorte Diamant i Jernbanegade 3 i Støvring under det nye navn Juvelen.

For Janni Kærsig fra Aalborg og Henriette Sørensen fra Volbjerg ved Gravlev har henholdsvis 17 og tre års erfaring i kundebetjening i den tidligere smykkebutik, der lukkede 1. juli, hvor indehaver Ingo Grimnitz gik på pension.

- Vi snakkede indbyrdes i længere tid om hvad vi skulle kalde vores nye butik, men det var et besøg i blomsterbutikken Madam Riis her længere nede i Jernbanegade, der afgjorde spørgsmålet. Her kom indehaveren nemlig med forslaget Juvelen, som vi straks godkendte, fortæller Henriette Sørensen.

Begge kvinder har her op til weekenden travlt med at færdigindrette butikken, for lørdag middag er der en lukket åbningsreception for inviterede gæster.

3 Indehaverne af Juvelen Janni Kærsig (th) og Henriette Sørensen har henholdsvis 17 og tre års erfaring i kundebetjening i den tidligere smykkebutik i Jernbanegade i Støvring, der frem til lukningen 1. juli hed Den Sorte Diamant. HENRIK LOUIS

Smykkebutikken i Jernbanegade 3 i Støvrig blev etableret af Ingo Grimnitz i 2003.

- Før den tid dannede lokalerne på i alt 155 kvadratmeter ramme for en gammeldags frisørsalon, hvor en del af det næsten antikke inventar fra 1940’erne i dag er endt på Håndværksmuseet i Randers. Vi har fået lavet kopier af gamle fotos af frisørsalon, som nu bliver en del af vores vægudsmykning, påpeger Janni Kærsig.

- Ja reelt er bygningen her en af de ældste i Støvring by, fordi den er opført helt tilbage i 1930’erne, tilføjer Henriette Sørensen.

I Juvelen vil der nu også være meget fokus på et stort udvalg af smykker og ure til specielt unge mennesker.

Fremover vil der ikke være et decideret værksted i tilknytning til smykkebutikken.

Til gengæld trækker de to kvinder på en guldsmed og en urmager fra Hobro og Løgstør, der ind imellem også vil være i butikken for at udføre diverse reparationer samt ændringer af smykker.