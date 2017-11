Spar butikker lukker under begravelse

HAVERSLEV: Købmand Finn Degn Ovesen bisættes fra Haverslev Kirke lørdag d. 11. november kl. 13.

I den forbindelse holder alle hans tre Spar butikker i Suldrup, Haverslev og Nørager lukket i tidsrummet fra klokken 12 til 15, oplyser Spar på sin Facebook-side.

Det sker ifølge opslaget for at vise Finn den sidste respekt og for at give alle medarbejdere mulighed for at sige farvel.

Hans familie takker i opslaget for den overvældende omsorg i alle viser i denne svære tid i form af blomster, hilsner, lys og tanker.