Spar overlader butik til efterskoleelever: Får lov at handle efter lukketid

HAVERSLEV:Når Himmerlandscentrets Idrætsefterskole HCI i Haverslev mandag morgen igen tager imod sine 136 hjemsendte elever, har ledelsen besluttet at gentage skolens succes sidste forår, nemlig at give eleverne mulighed for at handle ind helt for sig selv i den lokale Spar købmandsbutik efter lukketid.

- Jeg blev kontaktet af medforstander Jens Brix Grønhøj lige efter det pressemøde, hvor der blev givet tilladelse til en genåbning af alle efterskolerne i blandt andet hele Nordjylland. Her blev jeg spurgt om jeg var med på at gentage ordningen fra sidste skoleår med elevernes soloindkøb, forklarer købmand Christian Rick Vestergaard.

Det synes han fortsat er en rigtig god ide, så indtil videre får efterskoleleverne dagligvarebutikken helt for sig selv en time efter normal lukketid klokken 20 to gange om ugen.

- Der bliver mandag aften, hvor de lige er kommet hjem fra weekenderne samt torsdag aften. Jeg synes nemlig at de fortjener at få mulighed for at bevæge sig uden for efterskolens område. De fylder jo meget i dagligdagen her i Haverslev, så ordningen sker også af hensyn til alle vore andre kunder i butikken her i disse corona tider, pointerer han.

Erfaringen fra sidste skoleår var at elevernes primære varekøb var ting til at hygge sig med som eksempelvis slik, kager og sodavand, juice og energidrikke.

Soloindkøb i mindre grupper

Som medforstander for HCI er Jens Brix Grønhøj glad for samarbejdet med byens købmand, som han roser for hans store vilje til fleksibilitet.

- Der er tale om en rigtig god ordning, der også giver eleverne mulighed for at komme lidt ud i Haverslev by. Rent praktisk vil eleverne igen få lov at handle i dagligvarebutikken opdelt i mindre koordinerede grupper på maksimalt fire personer på forskudte tidspunkter mellem klokken 20 og 21 i solidaritet med byens befolkning her under corona epidemien, påpeger han.

Sidste skoleår fra maj og frem til sommerferien havde eleverne på HCI fra ledelsens side forbud mod at spise på de tre burgerrestauranter i byens østlige udkant.

Om dette forbud genoptages afhænger ifølge Jens Brix Grønhøj af det planlagte skype møde, som alle genåbnede efterskoler nu skal have med sundhedsmyndighederne omkring de nærmere sundhedsmæssige krav som betingelse for en genåbning.