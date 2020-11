Fedtet opgave for beredskabet: Palmeolie spildt ved mejeri

NØRAGER:Falck og Nordjyllands Beredskab kom på noget af en særopgave mandag eftermiddag.

Klokken 14.23 kom der melding om, at der var spildt en del palmeolie. Det var ved Nørager Mejeri.

Det syn, der mødte beredskabet, var ikke ulig et vinterlandskab. Omend et fedtet et af slagsen.

Nørager Mejeri hører under Nordex Food A/S med hovedkontor i Dronninglund, og her fortæller administrerende direktør Martin Aagaard Pedersen, at der opstod en uheldig situation i forbindelse med en leverance.

- Ham, der leverede palmeolie, kom til at køre uden at trække slangen ud først, fortæller Martin Aagaard Pedersen.

Uheldet blev opdaget med det samme, så der kun var tale om et mindre spild, forklarede direktøren mandag eftermiddag, hvor der endnu manglede et overblik over, hvor stort spildet egentlig var.

Beredskabet blev straks tilkaldt, og herfra lyder det, at miljøvagten er blevet kontaktet.