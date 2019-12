Spirituskontrol natten til lørdag: Mange bilister gik i nettet

NORDJYLLAND:Natten til lørdag havde Nordjyllands Politi et ekstra øje på fire nordjyske kommuner - Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg - hvor der blev gennemført spirituskontrol på såvel landeveje som på motorvej E45.

Og listen over bilister, som blev snuppet for færdselsforseelser og flere andre ting, er lang.

Det fortæller vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

I alt blev fire personer snuppet for spirituskørsel og en for narkokørsel.

En person kørte trods frakendt førerret og en overtrådte våbenloven, da personen var i besiddelse af et knojern. Fire personer sigtes for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, og en får en ubetinget frakendelse for overtrædelse af hastighedsgrænsen på en landevej. Herudover får en bilist en betinget frakendelse for overtrædelse af hastighedsgrænsen på motorvejen.

Endelig kunne politiet notere yderligere 14 færdselsforseelser.