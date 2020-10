Spontan idé skabt ved køkkenbord: Nu har lille nordjysk by fået sit eget friplejehjem

Fire personer stod for at klippe det røde bånd over. Fra venstre Peter Olsson, adm. direktør AP Ejendomme, byrådsmedlem Jeppe Ugilt, bestyrelsesformand for Danske Diakonhjem Flemming Christensen og byrådsmedlem Lene Aalestrup, formand for sundhedsudvalget. Foto: Lars Pauli