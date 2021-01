Bager sælger så mange John Dillermand-kager at han risikerer at løbe tør for ingredienser

STØVRING:De fleste har efterhånden hørt om den nye karakter på DR's Ramasjang - John Dillermand.

En karakter, som gang på gang kommer galt afsted, fordi hans rød- og hvidstribede diller (der i øvrigt er verdens længste) har sin egen vilje, og ikke altid vil som John vil.

Det har skabt en del debat, for er det i orden at vise det for børn i målgruppen fra fire til syv år? Skal det nødvendigvis handle om tissemænd for at være sjovt? Og hvorfor er det lige en diller og ikke en tissekone, der har hovedrollen?

Debatemnerne er mange, og det har skabt opmærksomhed på programmet og karakteren John, som en bager i Støvring har været hurtig til at udnytte.

- Jeg havde set, at andre bagere havde haft succes med at lave noget lignende, så jeg besluttede mig for, at vi også skulle prøve at lave John Dillermand-kager, siger ejer af Mesterbageren i Støvring Ståle Johan Pedersen til NORDJYSKE.

Tirsdag kunne han præsentere John Dillermand-stænger i de karakteristiske rød- og hvidstribede design. Og det viste sig at være et hit hos kunderne.

- Vi lavede 70 og da dagen var gået, havde vi kun én tilbage, siger Ståle Pedersen, som kunne se John Dillermand-effekten på bundlinjen og derfor har skruet op for produktionen.

Kagen er lavet af træstammer og på grund af den store interesse for kagerne, risikerer Ståle på et tidspunkt at løbe tør for gammelt wienerbrød, som bruges til at lave træstammedejen.

- Det kommer til at knibe på et tidspunkt, hvis interesseren fortsætter, men det er altid svært at vurdere, hvor lang tid det varer.

- Måske topper det nu her, måske fortsætter det lang tid endnu, hvem ved, siger han.

John DIllermand-kagerne er klassiske træstammer på 28 centimeter. Foto: Mesterbageren

Flere kunder i butikken

Ståle har været flittig til at dele billeder af kagerne på sociale medier, og han har også lavet en konkurrence, hvor man kan vinde en John Diller-kagemand.

Kagerne giver kunderne smil på læben, når de ser dem, og det har også trukket flere kunder i butikken.

- Det er fedt, at så lille eller lang en ting kan blive så populær hos både børn og voksne. Der er mange, som lige køber en diller eller to med til kontoret, siger Ståle Pedersen.

Hvis du ikke er til træstammer, men er vild med John Dillermand, så laver Mesterbageren også store kager på bestilling. Foto: Mesterbageren

Men kunderne nøjes ikke kun med at købe dillermænd. Kagesalget er generelt steget under corona-krisen og det kan mærkes hos Mesterbageren.

- Folk køber jo også gerne et rugbrød og et par fastelavnsboller med hjem, og vi kan godt mærke, at vi sælger mere end sidste år, siger Ståle Pedersen.

Især er det kager målrettet børn, der er godt salg i. Fastelavnsboller, romkugler, kajkager og nu dillermænd går som varmt brød.

- Vi har øget salget af fastelavnsboller med halvtreds procent i forhold til sidste år, siger Ståle Pedersen.

Selv tror han, det skyldes, at alle andre butikker og restauranter er coronalukkede, så når vi skal forkæle os selv, bliver det med brød og kage fra bageren.

- I øjeblikket kan vi jo ikke gøre andet end at spise godt og hygge os, siger han.