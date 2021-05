Stemmesluger har fortrudt - stiller alligevel op igen

REBILD:Til kommunalvalget i november 2021 vil borgerne i Rebild Kommune igen kunne sætte deres kryds ved Den Sociale Fællesliste.

- Der foregår så mange ting, der ikke er korrekte, og det bliver jeg nødt til at kæmpe for at få lavet om på, siger Allan Busk, der til daglig er formand for 3F i Aalborg.

Ved det seneste kommunalvalg i 2017 stormede Den Sociale Fællesliste ind som byrådets næststørste parti. Allan Busk fik 1.776 personlige stemmer og var derved kommunens største stemmesluger.

Partiet nedlagde ellers sig selv i februar 2020, og Allan Busk meddelte, at han ikke ville genopstille til næste kommunalvalg. Men nu har han sammen med partiets anden skaber, Lars Hørsman, besluttet sig for at genoplive projektet. Ifølge Allan Busk trænger kommunen til fornyelse.

- Man kan næsten dagligt læse om institutioner, der ikke kører ret godt. Der bliver ikke taget hånd om de problemer. Jeg mener, at vi har verdens bedste kommune. Vi har et fantastisk personale og nogle fantastisk institutioner, der fortjener, at der også er politisk opbakning til, at de kører. Ikke mindst at der er penge til, at vi har nogle ordentlige tilbud til vores ældre, børn og folkeskoler, siger han.

Forsvinder ikke igen

I februar 2020 nedlagde fælleslisten sig selv. Arbejdsbyrden var blevet for stor for Allan Busk, der havde travlt som formand for 3F i Aalborg.

- Jeg indrømmer blankt, at jeg på daværende tidspunkt ikke kunne overskue mine ting. Det har jeg fået nogle værktøjer til at håndtere, og vi har haft en rigtig god snak i familien. Så jeg kan garantere dig for, at vi (Den Sociale Fællesliste, red.) ikke bliver opløst igen. Det ligger helt fast, siger han.

Allan Busks gamle makker, Lars Hørsman, er også med igen. Efter partiets opløsning blev han medlem af SF. Da Allan Busk ringede og spurgte, om han ville være med igen, tøvede han dog ikke et sekund.

- Hvis man har chancen for at genoplive sit eget barn, så gør man da det, siger han.

- Jeg vil gerne understrege, at det ikke bare er for sjov, vi gør det her. Det er for alvor, at vi gør det, siger Lars Hørsman, der nu forlader SF.