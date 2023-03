Støvring-virksomhed løb med fornem erhvervspris

STØVRING: Byggeriets fagfolk har valgt Støvring-virksomheden Komproment som modtager af prisen Effektivt Byggeri 2023.

Tag- og facadeleverandøren løb med prisen på Danmarks største byggerimesse i Fredericia.

Komproment modtog flest stemmer blandt ”hverdagens eksperter” - byggefagsfolket - som op til messen har haft mulighed for at stemme på seks nominerede virksomheder.

Støvring-virksomheden vandt den nyindstiftede pris for sin strategi omkring genanvendelse af facadeløsninger.

I 2023 etableres et såkaldt take-back system, som sikrer, at der ikke er spild/affald ved facademontage.

Fra 2026 vil brugte facader kunne genanvendes i produktionen af nye facader via en nyudviklet proces.

Fra venstre ses: Sidse Buch, direktør for Boligfonden Kuben og konsulent for BAT – Mads Røge, adm. direktør hos Komproment – Palle Thomsen, adm. direktør hos Brancheforeningen Danske Byggecentre. Privatfoto

Det var da også en glad og stolt Komproment-direktør, der kunne modtage den nye pris, som sætter fokus på materialer, løsninger og metoder, der understøtter et mere effektivt byggeri.

- Vi er superstolte over at have vundet Effektivt Byggeri 2023 og byggefagsfolkets anerkendelse af vores arbejde. Jeg er glad for, at prisen netop fokuserer på det effektive byggeri og tager bæredygtighed fra et teoretisk til et praktisk niveau. Der skal lyde en kæmpestor tak til alle vores dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere, som har gjort vores løsning mulig – og hermed den flotte pris, siger Mads Røge, adm. direktør hos Komproment.

Mads Røge, adm. direktør hos Komproment. Privatfoto

Effektivt byggeri spiller afgørende rolle

Før prisoverrækkelsen var der taler ved Palle Thomsen, adm. direktør hos Brancheforeningen Danske Byggecentre og Sidse Buch, direktør for Boligfonden Kuben og konsulent for BAT-Kartellet.

I talerne blev det pointeret, at et mere effektivt og bæredygtigt byggeri spiller en afgørende rolle i at få Danmark i mål med de ambitiøse klimamålsætninger om 70 pct. reduktion af CO2-udledningen i 2030.

- Hvert år produceres fejl og spild på mellem 10-30 pct. af den årlige omsætning i byggeriet, så det er rigtigt set af Danske Byggecentre at introducere en pris, som netop sætter fokus på effektivt byggeri. Byggeriet spiller en afgørende rolle i at få Danmark i mål med de ambitiøse klimamålsætninger, så aldrig har materialer, løsninger, metoder og rådgivning om effektivt byggeri være mere nødvendigt og relevant end nu, sagde Sidse Buch i sin tale.

Hun uddybede: -Ved at bygge effektivt kan man opnå kortere byggetid, mindre spild af materialer, spare energi og tid – og få bedre kvalitet i det færdige projekt, så man undgår opslidende konflikter mellem byggeriets parter.”

Byggeri 23 løber af stablen til og med fredag.

I år er det 19. gang, messen finder sted.