Akut anlægsstop inde kassen løber tør

Bilister forudser kaos i Skagen til sommer - måtte vente i over to timer Hvis man har en elbil, skal man tænke sig om, før man kører til Skagen. Her kan man nemlig kun lade på de langsomme 11 og 22 kW-ladere, som skal bruge mange timer til at lade bilens batteri. Lynladere er der ingen af i byen.