Stor fugleoplevelse i Lille Vildmose

STØVRING/LILLE VILDMOSE: Rygtet om de kæmpestore stæreflokke, der i øjeblikket opholder sig i Lille Vildmose, har hurtigt spredt sig blandt fugleinteresserede.

- Jeg vil vurdere, at der var flere hundrede biler i vildmosen onsdag aften, hvor folk var kommet for at se de mange stære lave luftakrobatik inden solnedgang i det flotte helt klare aftenvejr med en rødlig solnedgang på himlen. Så det er ikke kun i Tøndermarsken og ved vadehavet i Sønderjylland, man kan opleve begrebet Sort Sol her i foråret, fortæller tidligere byrådsmedlem Klaus Anker Hansen fra Støvring, mangeårigt medlem af DOF og foreningens repræsentant i Det Grønne Råd i Rebild Kommune.

Flokke på over 100.000 stære

Han vurderer selv at der var over 100.000 stære i de formationer, som han tog fotos af og videofilmede onsdag aften på en position på Vildmosevej omkring 500 meter vest for Birkesø.

Hvor længe det usædvanlige naturfænomen kan opleves her i foråret i Lille Vildmose har han ikke et klart bud på, da de store stæreflokke først opløses og spredes ud på deres respektive ynglepladser, når de har dannet par.

- Men indtil det sker kan de mange stære i øjeblikket opleves mellem klokken 17.45 og frem til solnedgang omkring klokken 19 forskellige steder i Lille Vildmose, fordi de regelmæssigt skifter nattesæde, oplyse han over for andre fugleinteresserede.