Stor idrætsfestival for elever i Rebild

STØVRING: Taekwondo, volley og tennis er bare nogle af de aktiviteter, der er på programmet, når Skoleidrættens Forårsfestival finder sted i Rebild mandag 22. maj på Støvring Stadion.

Det er lokale foreninger, som arrangerer aktiviteterne på den endags-festival, som Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden står bag.

Der er garanti for røde kinder, grin og gode oplevelser, når godt 250 elever elever fra 6. klasse på lokale skoler prøve kræfter med en række idrætsaktiviteter, som lokale foreninger arrangerer i samarbejde med Rebild Kommune og Dansk Skoleidræt Kreds Nordjylland.

Skoleidrættens Forårsfestival er et landsdækkende projekt, som i år finder sted 68 steder over hele Danmark.

Målet med festivalerne er at skabe mere bevægelse i skolen og få skoler og lokale aktører til at møde hinanden og herigennem opnår et socialt fællesskab.

- Festivalerne giver eleverne en chance for at prøve en række idrætsgrene og opleve det særlige fællesskab, som opstår på sådan en dag, og for lærere og lokale aktører er det en mulighed for at opdage mulighederne i et samarbejde og få skabt nogle konkrete kontakter, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.