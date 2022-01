Stor spørgelyst om plan for aktivitetshus: Grundlag for projekt godkendt

HELLUM:Som medarrangør af informationsmødet forleden på Hellum Skole kom det store fremmøde ikke helt bag på June Lyngholm Veiss.

- For kravet til alle interesserede deltagere var en forhåndstilmelding, og mit bud er at omkring 80 var mødt frem, forklarer hun.

June Lyngholm Veiss er medlem af den lokale forening Rødderne og en del af den frivillige projektgruppe, der i længere tid har arbejdet med planer om at etablere et aktivitetshus i den nedlagte skole indeholdende et væld af tilbud for alle borgere rundt i hele Rebild Kommune.

Rundvisning og præsentation

De mange fremmødte blev delt op i mindre grupper og fik en rundvisning i skolens mange lokaler for på den måde at kunne danne sig et umiddelbart indtryk af de mange aktivitetsmuligheder, bygningen indeholder.

De mange fremmødte fik som optakt til infomødet en rundvisning i skolens lokaler. Foto: Kirstine Marie Træholt, praktikant Frivilligcenter Rebild

- Bagefter fremlagde vi i bestyrelsen for Rødderne vores idéer til et aktivitetshus i Hellum, og det samme gjorde en anden forening, nemlig foreningen Vild med Rebild. Bagefter var der en rigtig stor spørgelyst blandt de mange fremmødte, påpeger hun.

To arbejdsgrupper nu nedsat

Formålet med informationsmødet var ifølge June Lyngholm Veiss at få afdækket, om der blandt frivillige foreninger rundt i Rebild Kommune og hos andre frivillige aktører er en interesse for et fremtidigt aktivitetshus indrettet i skolen i Hellum.

- Det blev med infomødet kraftigt bekræftet, og der er nu som resultat blevet nedsat to arbejdsgrupper med frivillige, der skal arbejde videre med planerne. Den ene gruppe skal arbejde med økonomi og organisation, og den anden med aktivitetshusets indhold og rekruttering, og allerede i næste uge mødes gruppemedlemmerne for første gang,oplyser hun.

Skole annonceret til salg

Rebild Kommune har for godt en måned siden sat den nu lukkede Hellum Skole til salg uden en fastsat mindstepris.

Den nedlagte skole i Hellum har været udbudt til salg siden 8. december. Sidste budfrist er 1. marts. Foto: Martin Damgård

Fristen for at afgive et købstilbud er ifølge Rebild Kommunes hjemmeside tirsdag 1. marts klokken 12.

Skolen lukkede som friskole i august 2019 grundet manglende elevtilgang.

Sidste gang Rebild Kommune frasolgte en skole var i foråret 2020, hvor den tidligere friskole i Sønderup blev solgt for 100.000 kr. til boformen Sporet i Arden.