Storbrand på landejendom - brandfolk har tilkaldt hjælp

HADSUND:Nordjyllands Beredskab kæmper torsdag aften med at få kontrol over en omfattende brand på en landejendom på Graverhusevej i Rebild Kommune mellem Bælum og Hadsund.

Alarmen lød kl. 21.19, og beredskabet sendte i første omgang et slukningskøretøj fra stationen i Hadsund ud til ejendommen, hvor der er gået ild i en traktor i en lade. Ilden truer med at brede sig til en tilstødende længe, hvor der opbevares halm og brænde.

Der er kaldt en tankvogn mere til stedet + Beredskabs styrelsen er kaldt til stedet med en Kran + kompressor til luft. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) November 19, 2020

Hurtigt stod det klart, at der skulle mere mandskab ud på ejendommen. I første omgang blev der tilkaldt yderligere et slukningskøretøj samt to tankvogne, ligesom Beredskabsstyrelsen er mødt op med en kran og en kompressor.

Fare for eksplosion

Brandfolkene er sent torsdag aften færd med at sprøjte vand på en tank med diesel samt nogle trykflasker for at forhindre dem i at eksplodere.

Kl. 22.48 var branden på ejendommen på Graverhusevej fortsat ikke under kontrol.