Store flyttedag hos Spar Nord i Støvring: Genåbner i nyt domicil mandag morgen

STØVRING:Spar Nords tilværelse på Bavnebakken 4 i Støvring er efter 47 år nu ved at rinde ud til fordel for et nyt domicil i Jernbanegade 26.

Torsdag 12. august ved fyraften lukker afdelingen, og genåbner mandag 16. august i de nye rammer i form af et godt 400 kvadratmeter stort nyopført lejemål i stueplan i bunden af Jernbanegade nabo til den gamle købmandsgård på hjørnet.

Flytning længe næret ønske

Spar Nord Bank solgte for halvandet år siden sit nuværende domicil på Bavnebakken til en lokal bygmester, der vil indrette fem lejligheder i stueplan i bygningen, der tidligere også har rummet et postkontor.

Efter 47 år er det i dag torsdag sidste åbningsdag for banken i de nuværende rammer på Bavnebakken 4 i Støvring. Arkivfoto: Martin Damgård

Motivet til frasalget har ifølge bankdirektør Lisa Kjær været et længe næret ønske om at få en mere central placering i byen og gerne i netop Jernbanegade.

På samme tid har bankens nuværende bemanding med 10 medarbejdere betydet, at rammerne i flere år ikke har været fuldt udnyttede, blandt andet på første sal.

Optimal placering for lejemål

Bankdirektør Lisa Kjær er glad for den nye placering i et lejemål i bunden af Jernbanegade frem for i midten omgivet af butikker, fordi banken med en daglig lukketid klokken 16 så efterfølgende ellers vil komme til at fremstå som en død butik i gadebilledet.

Den aktuelle flytning betyder også, at den udendørs pengeautomat flytter med til glæde for de handlende i byen, der her fremover kan hæve og indsætte kontanter.

Oprindeligt var det planen at Spar Nords flytning skulle være sket i begyndelsen af august.

Først når hele bygningen er blevet skalmuret, arrangerer banken efter planen en åbningsfest for sine kunder og forretningsforbindelser.Foto Lars Pauli

- Men lokalerne er først klar til os nu. Med flytteplanerne vil Spar Nords afdeling her i Støvring derfor kun være helt lukket en enkelt dag, nemlig fredag 13. august. Til gengæld vil der nok gå en uges tid inden pengeautomaten er helt på plads, forklarer Lisa Kjær og tilføjer:

- Efter planen satser vi på at holde en åbningsfest for vore kunder og forretningsforbindelser i løbet af efteråret, når bygningens ydervæg er blevet skalmuret.

12 almene boliger klar til jul

På første og anden sal i nybyggeriet i Jernbanegade etablerer den almene boligorganisation Vivabolig i Aalborg i øjeblikket 12 almene boliger på mellem 77 og 96 kvadratmeter med en månedlig husleje på mellem 6400 og 7900 kroner om måneden.

Som direktør for Vivabolig påpeger Lotte Bang, at de som oprindelig planlagt ved byggestarten i midten af marts vil stå klar til indflytning til jul, da byggefasen med Totalentreprenør på byggeprojektet i Jernbanegade er entreprenørvirksomheden Tom Jacobsen A/S i Aabybro. hidtil ikke har været ramt af forsinkelser.