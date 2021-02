Store flyttedag på omsorgshjem: Nu i egne rammer

NØRAGER:Tidligt onsdag morgen blev den længe planlagte flytning for de 34 beboere på Rørbæk Omsorgshjem påbegyndt, da flere store og små flyttebiler ankom, klar til at blive fyldt med møbler og personlige ejendele.

Reelt var der tale om en kort flytterute på godt 10 kilometer, for det fremtidige hjem for beboerne er det nedlagte ældrecenter på Anlægsvej i Nørager.

Både beboerne, ansatte og flyttemænd tumlede med de mange flyttekasser og møbler, og allerede først på eftermiddagen var den fysiske flytning allerede afsluttet.

- Så nu skal vi ansatte bruge de næste tre uger på at rydde de sidste ting værk fra Rørbæk Omsorgshjem, som vi fraflytter 1. april, forklarer Kim Jensen.

Fuldt ejerskab at nye rammer

Som formand for bestyrelsen for den selvejende institution Rørbæk Omsorgshjem var forhenværende borgmester Poul Larsen også mødt frem på ældrecentret for at følge de hektiske flytteaktiviteter.

Han havde svært ved at skjule sin glæde over at institutionen ved årsskiftet blev ejer af det nedlagte ældrecenter som alternativ til det dyre lejemål i Rørbæk.

- Her er der meget bedre plads til beboerne, og samtidigt er der tale om en yderst velholdte bygninger efter en større renovering tilbage i 2003. Det har betyder at det siden overtagelsen kun har været nødvendigt at foretage nogle mindre bygningsmæssige ændringer, understreger han.

Dannebrog var i top i flagstangen for at markere indflytningen af nye beboere på det ved årsskiftet nedlagte ældrecenter i Nørager. Foto: Claus Søndberg

I købsaftalen med Rebild Kommune af ældrecentret indgår også de 14 tilknyttede ældreboliger på Spurvevænget og Kjeldsensvej, hvor de tilbageblevne lejere kan blive boende så længe de har lyst.

- Når de alle er flyttet, får omsorgshjemmet mulighed for at rumme hele 42 beboere. I øjeblikket betyder de 34 nuværende, at der er fuldt belagt, hvilket har være tilfældet de senere år. Rørbæk Omsorgshjem har åbenbart et godt ry blandt de kommuner, primært på Sjælland, der henviser beboere til os. Vi er åbenbart i stand til at opfylde de krav, de efterspørger, påpeger Poul Larsen nøgternt.

Ansatte og beboere glade

Som forstander for Rørbæk Omsorgshjem de sidste fire et halvt år er Heidi Pors også synlig begejstret for de nye rammer i Nørager.

- Det samme gælder de omkring 35 ansatte samt beboerne, der længe har glædet sig til flytningen. For ud over at alle bygningerne er i et plan, så er det meget bedre indrettet med mere plads til både beboere og ansatte samtidigt med at det ligger centralt her i Nørager, understreger hun.

En af beboerne på Rørbæk Omsorgshjem er 66-årige Per Handsdal, der nu har fået en af de seks små boliger i Pyramiden i tilknytning til ældrecentret.

Per Handsdal på 66 år i sin nye lejlighed med udsigt til haveanlæg, som hans datter på Sjælland har indrettet for ham i weekenden. Foto: Claus Søndberg

Den er midt i flytteaktiviteterne allerede færdigindrettet, fordi hans datter på Sjælland har gjort det for ham i weekenden.

- Det skal hun have stor ros for, og jeg er rigtig glad for min nye bolig, fordi den ud over at være større også har en fin direkte udsigt til en have, erklærer Per Handsdal, der har boet på Rørbæk Omsorgshjem de sidste fire år og oprindelig kommer fra Frederikssund på Sjælland.

- Men efterhånden kan du jo godt også snakke lidt jysk, lyder det muntert fra en ansat.