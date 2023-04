Storkeeksperter om nordjysk romance: Gi' dem nu fred!

STORE BRØNDUM: Sværmeriet fortsætter i den næsten nye storkerede i Store Brøndum i Rebild Kommune, hvor en hanstork - efter alt at dømme af tysk eller hollandsk afstamning - har slået sig ned, mens en anden stork forsøger at slå sig ned.

Og hvis der skal komme noget ud af det, så er den første betingelse, at nysgerrige lader de to storke få fred til at lære hinanden at kende.

Det siger Jess Frederiksen, formand for organisationen storkene.dk, som siden 2007 på eget initiativ arbejder med at kortlægge storkeaktivitet i Danmark.

- Man skal holde sig på afstand og gi' dem lidt ro og fred, hvis man gerne vil have det til at lykkes i Store Brøndum. Storkene kan sagtens vænne sig til mennesker, men i starten skal de altså have lidt ro, fastslår Jess Frederiksen, som også ivrigt følger med i den nordjyske storkeromance.

Ifølge ham er det sandsynligvis en ældre hanstork, der har indtaget reden, mens det er en yngre hun, der forsøger at få plads i reden på toppen af den 14 meter høje pæl i den nordjyske landsby.

De to storke i Store Brøndum udviser interesse for hinanden, men endnu har de ikke slået pjalterne sammen. Foto: Lars Pauli

Indtil videre dog uden held.

- Hannerne kan godt være lidt kræsne, og vi ser ofte, at der kan gå lidt tid, før de brænder lune på hinanden. Det kan godt være, de bliver et par om en uge eller noget lignende, eller også finder han en anden hun, der er et bedre match. Romancen er i hvert fald ikke stærk nok endnu, konstaterer Jess Frederiksen.

Den stork, der landede først i reden, er ikke ringmærket, men det er den stork, der forsøger at få plads i reden. Placeringen over højre knæ fortæller ham, at det med sikkerhed er en tysk stork - sandsynligvis en hun fra 2020, som nu vil forsøge at yngle for første gang.

Netop storke fra Tyskland - og i nogen grad Holland - er den primære årsag til, at der også er ved at ske et mindre storkeboom i Danmark, hvor den stolte fugl ellers blev erklæret uddød i 2008.

Siden er antallet nærmest eksploderet i Tyskland, hvor man nu regner med at have op mod 10.000 ynglende par.

- Både i Tyskland og Holland har man nu så mange storke, at det er umuligt at få ringmærket dem alle. Og når en bestand vokser, så spreder den sig. Det er lige som med et glas, der bliver fyldt med vand. Pludselig løber det over, og så må de videre til andre steder, siger Jess Frederiksen.

Det kommer altså Danmark til gode nu.

- I 2019 havde vi to ynglende storkepar herhjemme. I 2022 talte vi ni, og jeg tror, at vi kan komme helt op på 10-12 stykker i år, hvis vi er heldige, siger Jess Frederiksen.

Et af dem kan muligvis skabe en nordjysk storkefamilie i reden i Store Brøndum.

Men i første omgang kræver det ro.

Og at hannen ikke er alt for kræsen.

Storkepar i Store Brøndum