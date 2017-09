Stormløb mod miniby af Tylstrup kager

STØVRING/AARHUS: Småkager fra Tylstrup Kager A/S i Støvring er åbenbart et kæmpehit.

Det blev i den grad bekræftet fredag aften, da der var fernisering på en miniudgave af Aarhus by opført af blandt andet 600 kilo forskellige småkager doneret af Tylstrup Kager.

Over 500 personer i alle aldre var mødt op og havde den første halve time mulighed for at besigtige og beundre minibyen på tæt hold.

Efter en talerække trådte den verdenskendte kinesiske kunster bag det usædvanlige projekt Song Dong op på en stol på museet Kunsthal Aarhus og erklærede over for publikum, at minibyen bygget af omkring 90.000 forskellige slags småkager og vafler nu var deres.

Knap var han trådt ned fra stolen igen inden der nærmest som forventet var stormløb af både børn og voksne på minibyen for at få mulighed for at smage de mange indbydende småkager og vafler.

Kunstneren Song Dong har omkring 15 gange tidligere lavet en kageudgave i mindre format af storbyer rundt i hele verden. Men ifølge Andreo Michaelo Mielczarek, PR-ansvarlig for Kunsthal Aarhus, erklærede han efter ferniseringen at de danske børns appetit og reaktion på kagebyen var den mest crazy han nogensinde har oplevet.