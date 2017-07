Stort lager med tyvekoster fundet

AARESTRUP: Efter et tip fra en borger kørte Nordjyllands Politi søndag aften klokken 22 ud til en landejendom på Haverslevvej ved Aarestrup, hvor der skulle være opbevaret tyvekoster efter flere indbrud i Himmerland i den seneste tid.

Det viste sig hurtigt, at der var bid på tippet. På landejendommen fandt politiet så mange tyvekoster, at Beredskabsstyrelsen senere på natten måtte komme ud med lastvogn for at få tingene fragtet væk og til stationen i Hobro.

Fem personer blev anholdt på adressen, da Nordjyllands Politis patrulje ankom. Det drejer sig om fem unge mænd fra lokalområdet. Tre af dem er 22 år, en på 20 år, mens den sidste er 25 år. Den ene person erkendte på stedet hæleri.

Derudover fandt politiet syv gram hash på en af de anholdte samt 20 gram kokain, syv gram hash og et narkoregnskab på en anden af de anholdte.