Stort skulderklap til Støvring Esport

Rebild Kommune var usædvanligt stærkt repræsenteret, da DGI Nordjylland tirsdag aften på et virtuelt årsmøde kårede ”Årets Idrætsforening” i landsdelen.

Ud af de i alt tre finalister var de to fra Rebild - nemlig Aarestrup Gymnastik og Idrætsforening og Støvring Esport - og i sidste ende var det Støvring Esport, der efter en online-afstemning blandt DGI Nordjyllands medlemsforeninger løb af med den fornemme titel.

- Det var slet ikke noget, vi havde regnet med. Vi var oppe imod to gode modkandidater, men at vi så alligevel vinder viser, at vi har noget nyt at byde på i forhold til børn og unge i foreningslivet, siger Torsten Topbjerg, formand i Støvring Esport.

Støvring Esport blev etableret i februar 2020 og har således i stort set hele foreningens levetid måttet kæmpe med corona-udfordringer.

Alligevel er foreningen siden foråret 2020 vokset markant i både antal medlemmer og frivillige, og Støvring Esport har bl. a. haft stor succes med at favne alle typer af medlemmer.

- Vi har en enormt vigtig opgave i at være rummelige i forhold til børn, som ikke er en del af et foreningsliv i forvejen, og som forening vil vi rigtig gerne give dem gode oplevelser ved at være en del af vores fællesskab, fremhæver Torsten Topbjerg.

Støvring Esport lægger derfor også stor vægt på fællesskabet, og halvdelen af pladsen i klublokalerne er således brugt på at skabe et fællesområde uden gamermaskiner.

Et område, hvor medlemmer, forældre og frivillige kan mødes og snakke med hinanden og være sociale - uden at det nødvendigvis handler om gaming.

Sådan ser det normalt ud, når medlemmerne af Støvring Esport mødes for at dyrke deres fælles esports-interesse. Privatfoto

Under corona-pandemien har Støvring Esport vendt restriktionerne til en positiv udfordring - og har arrangeret hjemmetræning hver uge på faste tidspunkter.

Noget, som er blevet taget rigtig positivt imod.

- I foråret tabte vi derfor ikke medlemmer og frivillige, men vandt i stedet nye fordi vi kunne tilbyde hjemmetræning og fællesskab. Og vi fik mange beretninger fra forældre om, hvordan deres børn så frem til de her ugentlige hjemmetræninger. Det var et lyspunkt i en verden, hvor man ikke måtte mødes og lave noget sammen med andre, konstaterer Torsten Topbjerg.

I foreningen er der en del medlemmer, som ikke har gamermaskiner derhjemme af forskellige årsager.

De har i stedet kunnet låne maskiner med hjem under coronanedlukningen, og instruktører fra foreningen har hjulpet med at sætte maskinerne op.

Alt sammen var med til at udløse både pris - og virtuelle klapsalver fra deltagerne i DGI-årsmødet.

Bestyrelsen og de frivillige i Støvring Esport fulgte selv årsmødet fra en skærm i klublokalerne i Grangårdscentret, og her var humøret selvsagt højt, da kåringen som ”Årets Idrætsforening” i Nordjylland var en kendsgerning.

- Det er et kæmpe cadeau. Ikke alene til os som nystartet forening, men i lige så høj grad til eSport som foreningsaktivitet.

- Organiseret eSport, henvender sig til en gruppe af unge og frivillige, som ellers ikke har været særligt aktive i foreninger og fællesskaber, og titlen giver os nu endnu bedre mulighed for at komme ud med det budskab på hele esportens vegne, siger Torsten Topbjerg.

Med prisen som ”Årets Idrætsforening” i Nordjylland følger en kontant belønning på 20.000 kr. til foreningen.